Elazığ Yaz Okullarında Tarihi ve Kültürel Gezi Düzenlendi

Elazığ Belediyesi Yaz Okullarında eğitim gören öğrenciler için hem tarihi hem de kültürel gezi programı düzenlendi.

Elazığ Belediyesi tarafından, yaz aylarında öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek ve akademik başarılarına katkı sunmak amacıyla Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte başlatılan ücretsiz yaz kursları devam ediyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yerleşkesi ve Dumlupınar Okulu dersliklerinde birçok branşta uzmanlar ile Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen kurslardan oluşan yaz okullarında temel bilgisayar, mangala, robotik kodlama, satranç, İngilizce, matematik resim, drama, hızlı okuma, yazarlık atölyesi, masal okuyuculuğu, bağlama, keman, gitar, kanun ve ud eğitimlerine yer veriliyor. Çocuklar, yaz dönemini kurslarla verimli bir şekilde geçirirken, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öğrencilere yönelik gezi programı düzenledi. Öğrenciler, Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Harput Basın Müzesi, Hoca Hasan Hamam Müzesi, Kent Müzesi, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinin ardından Elazığ Hipodromunda bulunan Geri Dönüşüm Parkı, Empati Parkı, Geri Dönüşüm Kütüphanesi, Atla Terapi Merkezini ziyaret ederek çevre bilinci oluşturmak amacıyla lavanta dikimi gerçekleştirdi.

Çocuklar böylece hem tarihi ve kültürel bir keşfe çıktı, hem de eğlenceli bir gün geçirdi. - ELAZIĞ