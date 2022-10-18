Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: "Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor" - Son Dakika
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Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: "Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor"

18.10.2022 00:58
Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: "Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor"

Elazığ yerel haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerden Yener Saygın'ın babası Faik Saygın, oğlunun, arkadaşlarının 'bizi kurtarın' diye bağırmalarına dayanamadığı için geri döndüğünü söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerden Yener Saygın'ın babası Faik Saygın, oğlunun, arkadaşlarının 'bizi kurtarın' diye bağırmalarına dayanamadığı için geri döndüğünü söyledi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasından kurtulduktan sonra arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı sırada hayatını kaybeden Yener Saygın'ın ailesi, çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Maden şehidi Yener'in babası Faik Saygın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı konuşmada, evladının çok hareketli ve cevval bir delikanlı olduğunu belirtti.

"Arkadaşları bizi kurtarın diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor"

Oğlu Yener'in işi olduğu için gündüz vardiyası yerine 4-12 vardiyasına gittiğini ifade eden Saygın, "Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor. Geri dönünce daha fazla gazı almış oluyor. Madende oyalanma olmaz. Bir an önce dışarı çıkabilirsen kurtulursun. Arkadaşlarını kurtarırken bayılmış, düşmüş ve sendelemiş. Maske ağzından düşmüş ve o şekilde bayılmış. Onu da kurtarıcılar dışarı çıkartıyor. Oğlumun kurtardığı adamlar dışarı çıkıyor, kendisi çıkamıyor" diye konuştu.

Saygın, evli olan oğlunun bir kız çocuğunun olduğunu kaydederek, "Kızına aşıktı. Baba-kız birbirini çok seviyordu. Birbirinin istediklerini ikiletmiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Baba Saygın, "Karnımın içine ateş düştü derler ya, harbiden düşüyor yani. Hanım felçli, ben onun yanında ağlamak istemiyorum ama bazen onun yanında da patlıyorum, ağlıyorum" şeklinde konuştu.

"İstemememize rağmen o riski aldı"

Kardeşinin madene girmesini istemediklerini aktaran ağabey Ömer Saygın, şu ifadeleri kullandı:

"Hep endişeliydik hep korktuk maden işinden. Daha sonra kardeşim girdiği işlerde ekonomik durumu iyi olmadığı için evlenip çocuğu doğduktan sonra istemememize rağmen o riski aldı." - BARTIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bartın, Amasra, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: 'Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: "Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor" - Son Dakika
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