Elazığlı Ayakkabı İmalatçısı: "Artık İnsanlar 3. Ele Düştü, Vatandaşın Gücü Bu Kadar Azaldı" - Son Dakika
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Elazığlı Ayakkabı İmalatçısı: "Artık İnsanlar 3. Ele Düştü, Vatandaşın Gücü Bu Kadar Azaldı"

25.05.2022 18:41

Elazığ’da, el işi ayakkabı imalatı yapan Hikmet Çoku, “Vatandaş tamire yöneldi. Tamiri geçtik, ikinci el alıp satıyoruz. Artık insanlar üçüncü ele düştü. Vatandaşın gücü bu kadar azaldı” dedi.

Elazığ'da, el işi ayakkabı imalatı yapan Hikmet Çoku, "Vatandaş tamire yöneldi. Tamiri geçtik, ikinci el alıp satıyoruz. Artık insanlar üçüncü ele düştü. Vatandaşın gücü bu kadar azaldı" dedi.

Elazığ'da 1976 yılından beri el işi ayakkabı imalatı yapan Hikmet Çoku ekonomik kriz yüzünden vatandaşların alım gücünün düşmesine dikkat çekti. Çoku, vatandaşların artık ikinci el ayakkabı aldığını, bunun da kendisini ayakkabı üretmekten çok tamirine yönlendirdiğini belirtti. Çoku, şunları söyledi:

"ARTIK İNSANLAR 3. ELE DÜŞTÜ, VATANDAŞIN GÜCÜ BU KADAR AZALDI"

Çoku, "1976 yılından beri ayakkabı imalatı yapıyorum. Bu sürede imalatı bıraktık. İmalat pahalı olduğundan dolayı şimdi tamirini yapıyoruz, tamir daha elverişli. İnsanların artık ikinci el ayakkabı bile alacak güçleri yok. Bu nedenle mesleğimize devam ediyoruz. İmalat yaptık 20-24 sene. İmalata daha gücümüz yetmediği için tamire döndük. Tamiri geçtik. İkinci el ayıp satıyoruz. Artık insanlar üçüncü ele düştü. Vatandaşın gücü bu kadar azaldı. Millet ucuza almak istiyor ucuzda maliyeti düşürdükleri için ayakkabının kalitesi düştü. Kalitesi düşünce tamiratı bile zor oluyor."

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Muzaffer Yıldız ise hayat koşullarının çok zor olduğunu söyleyerek, "Akşama kadar çalışıyoruz ya 20-30 lira para kazanıyoruz. Kira var, elektrik var, su var. Geçim çok zor perişan olmuşuz" dedi.

Elazığlı Ayakkabı İmalatçısı: Artık İnsanlar 3. Ele Düştü, Vatandaşın Gücü Bu Kadar Azaldı
Elazığlı Ayakkabı İmalatçısı: Artık İnsanlar 3. Ele Düştü, Vatandaşın Gücü Bu Kadar Azaldı
Elazığlı Ayakkabı İmalatçısı: Artık İnsanlar 3. Ele Düştü, Vatandaşın Gücü Bu Kadar Azaldı
Elazığlı Ayakkabı İmalatçısı: Artık İnsanlar 3. Ele Düştü, Vatandaşın Gücü Bu Kadar Azaldı

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Kaynak: ANKA

Ekonomik Kriz, Elazığ, Yerel, Son Dakika

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