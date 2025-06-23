Elazığlı kadınlar ve gençler Diyarbakır\'ı gezdi

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki tabiat parkı ve peygamber türbelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yurt genelinde aile kavramını pekiştirmeye yönelik farkındalık etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Elazığ Belediyesinin de destekleriyle girişimci kadın ve gençlerle birlikte Diyarbakır'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Eğil ilçesini ziyaret etti. Program kapsamında önce Eğil Tabiat Parkında vakit geçiren ekip, ardından bölgede yer alan peygamber türbeleri ziyaret ederek, dualar etti. Daha sonra dernek üyeleri ve gönüllüler etkinliğin sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, aile kavramının sadece maddi değil, manevi bağlarla da güçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Aile, birlikte dua edebilmektir. Birlikte aynı sofrada oturmak kadar, aynı değerlerde buluşmak da önemlidir. Bu ziyaret, hem maneviyatımızı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir adım oldu. Ayrıca bu anlamlı ziyaretin gerçekleşmesine verdikleri katkı ve destekten dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ