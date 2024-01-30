Elbistan\'da Deprem Sonrası Yapıların Ücretsiz İncelenmesi Projesi Devam Ediyor

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası finansmanıyla başlatılan ve ilçedeki artçı depremler nedeniyle yapı stokunun ücretsiz şekilde incelenmesini amaçlayan projenin devam ettiğini ifade etti.
Depremin ikinci merkez üssü Elbistan'da 20 bin bağımsız bölümün yıkıldığını söyleyen Başkan Mehmet Gürbüz, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından hibe edilen 350 Milyon liralık destek ile binaların yeniden inceleme süreci hakkında bilgi verdi.
Merkez 14 Mahallenin 7'sinde çalışmaların tamamlandığını ve 38 bin konutun yeniden incelendiğini söyleyen Başkan Gürbüz, "Elbistan 6 Şubat depreminin ikinci deprem üssü. Bu depremde yaklaşık 20 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Deprem sonrası AFAD verilerine göre yaklaşık 70 bin artçı deprem oldu ve bu depremlerin bazıları 5'in üstünde idi. Vatandaşlarımızın en büyük korkusu artçı deprem sonrası evlerinin durumu idi. Bizde Belediye olarak vatandaşımızın can güvenliğini esas alarak Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında hasarsız veya az hasarlı 38 bin binayı yeniden incelemeye başladık" dedi.
Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekipler 14 merkez mahallenin 7'sinde çalışmaları tamamladığını söyleyen Gürbüz," Artçı depremlerden sonra hasarsızken hafif hasarlıya dönüşen, hafif hasarlıyken orta hasarlıya dönüşen binaların incelemesi yapılarak raporlanıp ilgili kurumlara iletiliyor. Böylece vatandaşlarımızın can güvenliği esas alınarak, orta hasarlıya dönüşen binalar tahliye ediliyor ve güçlendirilmesi yapılıyor. İncelemeler neticesinde hasarsız ve az hasarlı binalar, bina sakinleriyle iletişime geçilerek, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra, güvenli bir şekilde evlerinde oturmaları sağlanıyor. Dünya Bankası ayrıca, yapılan bu çalışmalar neticesinde, maddi durumu zayıf, konutları orta hasarlıya dönüşen 200 depremzedenin güçlendirme işlemi, ilgili firma tarafından ücretsiz olarak yapılacak. Böylece vatandaşlarımızın deprem hasarıyla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli bir proje de ücretsiz olarak hayata geçirilmiş oldu" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Son Dakika › Yerel › Elbistan'da Deprem Sonrası Yapıların Ücretsiz İncelenmesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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