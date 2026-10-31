Elbistan'da şap hastalığı nedeniyle 5 mahalleye hayvan giriş çıkış yasağı getirildi - Son Dakika
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Elbistan'da şap hastalığı nedeniyle 5 mahalleye hayvan giriş çıkış yasağı getirildi

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Elbistan\'da şap hastalığı nedeniyle 5 mahalleye hayvan giriş çıkış yasağı getirildi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahalleleri karantinaya alındı. Bu mahallelere ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu kararıyla 5 mahalle karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı tedbirleri kapsamında 5 mahalle karantinaya alınarak, hayvan hareketleri kısıtlandı. Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, 25 Eylül tarihinde çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve ilçede yoğun aşılama çalışması başlatılmıştı. Yürütülen saha taramalarında Pınarbaşı Mahallesi'nde hastalık çıkışı tespit edildi. Bu gelişme üzerine toplanan Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu, Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde karantina kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda söz konusu mahallelere ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Diğer mahallelerde de sağlık taramalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elbistan'da şap hastalığı nedeniyle 5 mahalleye hayvan giriş çıkış yasağı getirildi - Son Dakika
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