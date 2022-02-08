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Elektrik faturasına sinirlenen çay ocağı sahibi, çözümü elektrik şirketlerine 5 TL'ye çay satmakta buldu - Son Dakika

Elektrik faturasına sinirlenen çay ocağı sahibi, çözümü elektrik şirketlerine 5 TL'ye çay satmakta buldu

08.02.2022 13:03

Sefa Çıray, Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ocağı işletiyor. Yükselen elektrik faturalarına içerleyen Çıray, bundan sonra kendisinden çay içmeye gelecek elektrik şirketi çalışanlarına ise çayı 5 TL yaptı. Üstelik çay fiyatının içinde TRT payı bile var.

Türkiye'de son dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yükseklik, vatandaşı zorlamaya başladı. Bolu'da ise faturalara karşı ilginç bir tepki geldi. Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı. Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.

İÇİNDE TRT PAYI DA VAR

Çıray'ın elektrik şirketi çalışanlarına yönelik zammının içerisinde 50 kuruş TRT payı, 50 kuruş bardak yıkama bedeli, 50 kuruş getirme bedeli, 50 kuruş götürme bedeli, 50 kuruş, meşguliyet bedeli ve 50 kuruş da kaçak çay bedeli yer aldı.

Faturaların yüksekliğine sinirlendi, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı! TRT payı da alıyor
Faturaların yüksekliğine sinirlendi, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı! TRT payı da alıyor
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Doğalgaz, Türkiye, Mengen, Bolu, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektrik faturasına sinirlenen çay ocağı sahibi, çözümü elektrik şirketlerine 5 TL'ye çay satmakta buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik faturasına sinirlenen çay ocağı sahibi, çözümü elektrik şirketlerine 5 TL'ye çay satmakta buldu - Son Dakika
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