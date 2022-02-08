Elektrik faturasına sinirlenen çay ocağı sahibi, çözümü elektrik şirketlerine 5 TL'ye çay satmakta buldu - Son Dakika

Türkiye'de son dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yükseklik, vatandaşı zorlamaya başladı. Bolu'da ise faturalara karşı ilginç bir tepki geldi. Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı. Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.

İÇİNDE TRT PAYI DA VAR

Çıray'ın elektrik şirketi çalışanlarına yönelik zammının içerisinde 50 kuruş TRT payı, 50 kuruş bardak yıkama bedeli, 50 kuruş getirme bedeli, 50 kuruş götürme bedeli, 50 kuruş, meşguliyet bedeli ve 50 kuruş da kaçak çay bedeli yer aldı.