Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yerel

Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde aynı gün içerisinde elektrik kontağından çıkan yangınlarda 3 ev kullanılamaz hale geldi. İlk yangın Ali Özyiğit'e ait evde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İkinci yangın ise Mehmet Yılmaz'a ait evde meydana geldi ve yan tarafındaki eve sıçradı. Ev sahibi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangınlarla ilgili incelemeler devam ediyor.

21.02.2024 17:32  Güncelleme: 17:35
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Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde aynı gün içerisinde elektrik kontağından çıkan yangınlarda 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Yenice Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Özyiğit'e ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yine aynı köyde sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı Mehmet Yılmaz'a ait evde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. Çıkan yangında ev sahibi Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

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