Elektrik Tamircisi Şapkasına Pervaneli Düzenek Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Elektrik Tamircisi Şapkasına Pervaneli Düzenek Yaptı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki elektrik tamircisi Bayram Ali Deniz, sıcaklardan etkilenmemek için şapkasına yerleştirdiği pervaneli düzenekle serinlemeye çalışıyor. Deniz, geliştirdiği serinletici aleti sosyal medyada paylaşınca siparişler almaya başladı.

14.06.2024 09:46
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Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan elektrik tamircisi 23 yaşındaki Bayram Ali Deniz, şapka üzerine yerleştirdiği pervaneli düzenek ile çalışırken sıcaktan ve nemden etkilenmiyor.

Aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla şapka üzerine geliştirdiği düzenekle fan sayesinde serinlemeye çalışan Bayram Ali Deniz, geliştirdiği serinletici aleti önce masa üzerine sonra da şapkasına tasarladığını söyledi. Deniz, "Para kazanmam gerektiği için ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Ancak çocukluğumdan beri bu tarz işlere ilgim vardı. Evde genelde arabalar, ütüler üzerine çok uğraşırdım bir şeyler yapmaya çalışırdım. Sürekli bir şeyler yaparak elim daha çok alıştı ve beyin kapasitem de arttı. Dükkan açmıştım, sıcaktan bunalınca masanın üzerine fan yapayım dedim. Kendi kendime masanın üzerinde duran insanın başının üzerinde de 'durur' dedim ve bunu geliştirdim. Bizim buralarda insanlar tarlada olsun çay, fındık toplarken sıcaktan dolayı bunalıyor. Hatta sosyal medyadan yaptığım serinletici düzeneği görenler sipariş vermeye de başladı. Bunu hiçbir yerden araştırmadan yaptım o an bana böyle bir ilham geldi. Önce masanın üzerine tasarladım daha sonra da şapkama uyguladım. Motoru şapkaya yerleştirerek kablolar kullandım. Powerbank ile çalışıyor. Şarzı dolu olduğu zaman 2-3 saat kadar çalışıyor. Duruma göre kapatıp açabiliyorsun" diye konuştu.

Bayram Ali Deniz'in serinlemek için yaptığı düzeneği gören yakını Serkan Deniz ise "Çok güzel bir sistem yapmış. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Siparişi verdik inşallah bana da aynısından bir tane yapacak" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elektrik Tamircisi Şapkasına Pervaneli Düzenek Yaptı - Son Dakika

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