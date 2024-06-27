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Elektrik trafosu sıcaklara dayanamadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik trafosu patladı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 2757 Sokak'ta kaldırımda bulunan elektrik trafosu yüksek sıcaklık nedeniyle kısa devre yaptı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adıyaman'da, elektrik trafosu da sıcaklığa dayanamadı.

Sıcak hava nedeniyle trafonun içindeki kabloların yandı. Yangında trafodan dumanlar yükseldi. Mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrikler kesilerek, itfaiye tarafından da yangın büyümeden söndürüldü.