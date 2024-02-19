Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında 89 yaşındaki Zehra Özkaya hayatını kaybetti. Evde tek başına yaşayan Özkaya'nın uyuduğu sırada yangın çıktı ve kısa sürede ev tamamen yanarak alevler arasında kaldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Özkaya, vücudunda yanıklar ve dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.02.2024 23:06
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Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında 89 yaşındaki Zehra Özkaya hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Acarlar Mahallesi 1885 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Zehra Özkaya, uyuduğu sırada iddiaya göre elektrikli battaniyeden evde yangın çıktı. Kısa sürede alevler evin tamamını sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevler arasında kalan yaşlı kadını kurtarmaya çalıştı. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Özkaya, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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