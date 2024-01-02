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Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada

Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Şarhöyük Mahallesi Eses Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan elektrikli bisikleti çalan şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.01.2024 - 11:09,
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Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Şarhöyük Mahallesi Eses Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla şüpheli bir şahıs girdi. Apartmanın giriş katında bulunan elektrikli bisikleti çalan şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikli bisiklet hırsızı kamerada
Kaynak: İHA
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