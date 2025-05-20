Eleşkirt\'ten Bursa\'ya Yardım Eli: Cengiz Taşdemir\'den Belediyeye Hediye Araç

Yaklaşık 30 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden ayrılıp Bursa'da düğün salonları, tekstil, rent-acar ve yap-sat ile uğraşan Cengiz Taşdemir, memleket seyahatinde nezaket ziyaretinde bulunduğu Eleşkirt belediyesinde belediye başkanı Ramazan Yakut'un belediyeye bir hizmet aracı hediye etme isteğini geri çevirmeyerek hizmet aracı hediye etti.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, "Hayırsever iş adamı Cengiz Taşdemir'in bu jestine ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemizde hizmet sezonu süresi kısa olduğu için zamanı en iyi bir şekilde değerlendirmek adına bu aracın çok işimize yarayacağını ifade etmek istiyorum. Ben karekter olarak masa başında oturup işleri idare etmek yerine yapılan hizmetleri bizzat yerinde kontrol ederek daha hızlı bir şekilde ilçe halkımızın hizmetine sunma gayreti içinde hareket etmekten daha mutlu oluyorum. Bu şekilde hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştığını görüyorum" dedi.

Eleşkirtli hayırsever iş adamı Cengiz Taşdemir ise; "Bizler ailece halka hizmet yapan hakka hizmet yapıyor anlayışıyla yetiştirildik. Bu vesileyle değerli başkanımızın isteğini emir telakki ederek Eleşkirt halkının hizmetinde kullanılmak üzere belediyemize bir hizmet aracı hediye ettim. Kendisine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - AĞRI