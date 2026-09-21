Elif Eralp'ın partisi Berlin'de birinci oldu, Kayseri Panlı'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Elif Eralp'ın partisi Berlin'de birinci oldu, Kayseri Panlı'da sevinçle karşılandı

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Elif Eralp\'ın partisi Berlin\'de birinci oldu, Kayseri Panlı\'da sevinçle karşılandı
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Almanya'da Berlin eyalet seçimini Elif Eralp'ın liderliğindeki Die Linke kazandı. Kayserili siyasetçinin başarısı memleketi Pınarbaşı Panlı Mahallesi'nde sevinç yarattı; koalisyon olumlu sonuçlanırsa Almanya'nın ilk Türk kökenli kadın Eyalet Başbakanı olacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet seçimlerinde Kayserili siyasetçi Elif Eralp'in liderliğindeki Die Linke'nin birinci sırada yer alması, Eralp'in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Panlı Mahallesi'nde sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri, Eralp'in başarısından gurur duyduklarını belirterek kendisini en kısa zamanda köylerine beklediklerini ifade etti.

Seçimlerde büyük başarı kazanan Elif Eralp, koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa, Almanya'nın ilk Türk kökenli kadın Eyalet Başbakanı olacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı yaklaşık 250 nüfuslu Panlı Mahallesi'nden yıllar önce Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, Berlin eyalet seçimlerinde partisinin elde ettiği başarıyla gündeme geldi. Eralp'in seçim başarısı, ailesinin memleketinde yaşayan mahalle sakinlerini mutlu etti.

"Çok memnun olduk"

Panlı Mahallesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Necmettin Özdemir, Eralp'in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Duyunca çok memnun olduk. Babası köyümüze geldiğinde kızının milletvekili olduğunu söyledi. Geçen yıl da köyümüze beraber geleceklerini söylemişti ancak yoğunluktan gelemediler. Dün seçim yaptılar ve kazandı. Çok memnun olduk. Bizim köyden birisinin Almanya'ya giderek başkan seçilmesi bizi çok memnun etti" dedi.

"Kendisinin de gelmesini bekliyoruz"

Mahalle sakini Celal Altay ise Eralp'in babasını tanıdığını belirterek, "Babasını tanıyorum, buraya iki sefer geldi. Kendisinin de gelmesini bekliyoruz. Topraklarımızdan çıkmış bir ailenin Almanya'da başkan seçilmesinden dolayı çok memnun kaldık" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak çok gurur duyuyoruz"

Leyla Altay da Eralp'i henüz tanımadıklarını ancak bir kadın olarak başarısından gurur duyduklarını söyledi. Altay, "Kendisini tanımıyoruz ama bir kadın olarak çok gurur duyuyoruz. Köyümüzün kadınları hepsi çok aydın, tahsilli, eğitimli. Avrupa'da böyle bir kadının da bizim köyden gitmesi çok gurur verici. Çok mutluyuz. En yakın zamanda aramıza bekliyoruz, kadınlar olarak tanışmak istiyoruz. Biz onun için her şeyi yaparız, köyümüzü gezdiririz. Çok memnun oluruz" diye konuştu.

"Yabancı bir ülkede böyle bir konuma gelmesi çok önemli"

Panlı Mahallesi Muhtarı Yakup Karagöz ise mahalle hakkında bilgi vererek Eralp'i tebrik etti. Karagöz, "Köyümüz 60 hane ve 250 nüfusumuz var. Tarihi bir yerleşim yeri. Çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen bir yer burası. Kendisine çok başarılar diliyorum. Bizim için de çok gurur verici. Zor bir şey başardı. Özellikle yabancı bir ülkede böyle bir konuma gelmesi çok önemli. Köyümüze bekleriz, her zaman gelmesini bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA
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