Elif\'in gelinlik giyme hayali gerçek oldu

03.05.2026 10:12  Güncelleme: 10:14
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Down sendromlu 27 yaşındaki Elif Reçber'in, yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarına gelinlik giydirerek kurduğu hayal gerçeğe dönüştü. Ailesi ve hayırseverlerin desteğiyle organize edilen temsili düğünde gelinlik giyme mutluluğunu yaşayan genç kız, unutulmaz bir gün geçirdi.

Akçakoca ilçesinde yaşayan Elif Reçber, yapay zeka yardımıyla fotoğraflarına gelinlik giydirip sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Genç kızın bu hayalini fark eden yakınları, durumu iş adamları ve yerel yöneticilerle paylaşarak harekete geçti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Tanju Acar ve yardımseverlerin desteğiyle, genç kız için gerçek bir düğün organizasyonu planlandı.

Kardeşi damat rolünü üstlendi

Düzce Belediyesi Sosyal Tesisleri Kıl Çadır'da gerçekleştirilen düğünde, genç kızın erkek kardeşi Özkan Reçber damat rolünü üstlendi. Gelinliğiyle salona giren Elif Reçber, kardeşiyle dans edip düğün pastasını kesti, ardından oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

"Çok mutluyum"

Mutluluğunu dile getiren Elif Reçber, "Kendimi çok güzel hissediyorum. Bugün çok eğleneceğiz. Gelinlik de çok güzel, çok hoşuma gitti. Instagram'da hesap açtım, hayallerimi koymak için. Oradan istemiştim, şimdi herkesin içinde göstereceğim" dedi.

"Onun mutlu olması bize yeterli"

Ablasının hayalinin gerçekleşmesi için herkesin seferber olduğunu anlatan Özkan Reçber, "Gelinlik giydiğinde şok oldum, çok sevindim. Yüzündeki o tebessümü, mutluluğu gördüğümde 'damat adayı ben olurum' dedim. Onun mutlu olması bize yeterli. Her istediğini yardım edenler sayesinde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu organizasyon anlatılmaz, yaşanır"

Baba Gencer Reçber ise duygularını tarif etmekte zorlandığını belirterek, "Bu organizasyon anlatılmaz sadece yaşanır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir baba olarak kızımı gelinlikle gördüm. O duyguyu anlatamam ama sadece yaşarım" diye konuştu.

Etkinliğin destekçilerinden TSO Meclis Başkanı Tanju Acar da düğünde yaptığı konuşmada, Elif'in hayalinin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün onun için buradayız. Allah ömrünü uzun etsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olsun. Elif'i çok seviyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

