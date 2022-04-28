Elindeki 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elindeki 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro istiyor

28.04.2022 19:55
Elindeki 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro istiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş insanı Henry B., 300 bin euroya satın aldığı 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro talep ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş insanı Henry B., 300 bin euroya satın aldığı 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro talep ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te ikamet eden 82 yaşında emekli hukuk danışmanı ve iş insanı Henry B., 1929'da çıkarılan ve hamiline ödenen türden olan tahvilin bedelini almak için Romanya devletine başvurdu. Tahvilin arkasında yazan ibare ise, Romanya'nın kamu borcuna karşılık geldiğini gösteriyor.

Anonim tahvil, gayrimenkul bir borç teminatıdır ve anonim olması nedeniyle onu elinde bulunduran kişiye aittir. Henri B.'nin elindeki tahvil, 1929'da Romanya tarafından ülkenin kamu borcunun bir kısmını finanse etmek için çıkarıldığı öğrenildi.

Düzenlendiği tarihte, tahvilin "500 Altın Frangı" değerinde olduğu ancak şimdiki tahmini değerinin 115 milyon 887 bin euro olduğu belirtiliyor. Henry B. ise tahvili 4 yıl önce bir Rumen albaydan 300 bin euro karşılığında satın almıştı.

Henry B., tahvilin değerini almak için Romanya Ulusal Bankası'na ve Romanya'nın Paris Büyükelçiliği'ne başvurdu ancak henüz sonuç alamadı.

Öte yandan 1930'larda, ülkelerin kamu borçlarını ödemek için basit yıllık faiz karşılığında devlet tahvili çıkarmaları yaygındı. - PARİS

YORUMLAR
500
Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ateş açan polis yargılanıyor Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ateş açan polis yargılanıyor Fransa'da internet erişimi kabloların kesilmesi nedeniyle uzun süre sağlanamadı Fransa'da internet erişimi kabloların kesilmesi nedeniyle uzun süre sağlanamadı

Romanya, Fransa, Paris, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elindeki 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro istiyor - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 20:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: Elindeki 93 yıllık tahvil için Romanya'dan 115 milyon euro istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement