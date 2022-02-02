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Elini kullanarak ağzından çıkarttığı sesleri herkes kaval sanıyor - Son Dakika

Elini kullanarak ağzından çıkarttığı sesleri herkes kaval sanıyor

02.02.2022 17:14
Elini kullanarak ağzından çıkarttığı sesleri herkes kaval sanıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki adam, yaklaşık 60 yıldır elini kaval gibi kullanarak müzik parçaları çalıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki adam, yaklaşık 60 yıldır elini kaval gibi kullanarak müzik parçaları çalıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kesme Pehlivan kırsal Mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Fırat, yaklaşık 60 yıldır elini kaval gibi kullanarak çeşitli müzik parçaları çalıyor. Mahalle meydanında komşularıyla sohbet ederken çaldığı parçalarla mini bir konser veren Fırat, herkesi kendisine hayran bırakıyor. Herkesin elinde kaval olduğunu zannettiğini belirten Ahmet Fırat, yaşlandığı için artık iyi çalamadığını söyleyerek, gençliğinde pamuk tarlasında çalışırken karakoldaki askerlerin akşam vakti sürekli kendisini dinlediklerini belirtti.

Bir çok parça çalabiliyor

Gençliğinde nefesinin daha iyi olduğunu ve daha güzel çaldığını söyleyen Fırat, artık yaşlandığı için fazla çalamadığını belirtti. Gençliğinde herkesin kaval çaldığını zannettiğini söyleyen Fırat, "Ben gençken iyi çalıyordum. Bir saat de çalabilirim ama artık nefesim yetmiyor. Akşam pamuk suluyordum. Askerler maşallah bu kaval sesi nereden geliyor derlerdi" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Elini kullanarak ağzından çıkarttığı sesleri herkes kaval sanıyor
Elini kullanarak ağzından çıkarttığı sesleri herkes kaval sanıyor

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Ahmet Fırat, Şanlıurfa, Fırat, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elini kullanarak ağzından çıkarttığı sesleri herkes kaval sanıyor - Son Dakika


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