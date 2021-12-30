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Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı - Son Dakika

Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı

30.12.2021 11:34
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ev kadınları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aile destek merkezi bünyesinde hem üretiyorlar hem de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ev kadınları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aile destek merkezi bünyesinde hem üretiyorlar hem de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Tatvan'da kadınlara yönelik faaliyet gösteren aile destek merkezi tarafından açılan çeşitli kurslar kadınlara hem meslek öğretiyor hem de para kazandırıyor. Aile destek merkezinde açılan kokulu taş, polimer, el sanatları gibi kurslar, kadınların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kursiyer olarak başladığı yerde 3 yıldır öğreticilik yaptığını söyleyen Nurhan Kızılşah, "20 öğrencim var. Öğrencilerime polimer, el sanatları, atık geri dönüşüm malzemeleri, kokulu taş, taş boyama gibi ürünler yaptırmaktayız. Öğrencilerimiz burada hem dostluk kazanmış oluyor hem de meslek edinmiş oluyorlar. Öğrencilerimiz burada rehabilite oluyorlar. Burası bizim ve kursiyerlerimiz için çok güzel bir yer. Bize bu imkanları sağlayan kaymakamlık, vakıf ve halk eğitim merkezi yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Evlerinde bulunan atıl durumdaki malzemeleri kursa getirerek değerlendirdiklerini söyleyen kursiyer Sevgi Şengül de, "Bu yıl ilk defa böyle bir kursa geldim. Kurstan gayet memnunum. Burada polimer, kokulu taş, dekoratif el sanatları etkinliklerini yapıyoruz. Evde atık malzemelerimizden yeni ürünler çıkartıp burada değerlendirebiliyoruz. Ev hanımıyım ve gayet memnunum. İyi ve motive edici bir yer. Hocalarım başta olmak üzere bize bu imkanı sunan insanlara çok teşekkür ediyorum. Burada güzel ürünler yaparak ayrıca ek gelir de kazanabiliyoruz. Yaptığımız ürünleri burada satabiliyoruz. İleride belge alıp işlerin daha da üst yüzeye çıkartmak gibi bir imkanımız da var. Bu konuda bize destek olan herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ev hanımlarımız evde oturup günlerini boşu boşuna öldürmesinler" diyen ev kadını Şengül, şöyle devam etti:

"Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum ve katılmalarını istiyorum. Burada neşeli bir ortamımız var. Arkadaşlıklarımız çok güzel, hocalarımız çok iyi ve motive edici bir yer. Bütün ev hanımlarımızın katılmasını istiyorum." - BİTLİS

Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı
Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı

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Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Bitlis, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elleri boyalı kadınlardan aile ekonomisine katkı - Son Dakika


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