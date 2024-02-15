Elmacı Dede, Hakkari\'deki Jandarmalara Elmalarını Ulaştırdı

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HAKKARİ (İHA) – Denizli'de ikamet eden ve çevresinde 'Elmacı Dede' olarak bilinen 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları yaklaşık bin 700 kilometre yol gelerek Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarmalara ulaştırdı.

Hakkari'ye gelen Elmacı Dede, bahçesinden topladığı elmalar ile jandarmalara manevi destek olmak için yola çıktığını ve amacının zor şartlarda görev yapan jandarmalara manevi motivasyon sağlamak olduğunu söyledi. Muhammet Yılmaz, kahraman jandarmaların yüzündeki gülümsemeyi görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli de, Muhammet Yılmaz'a teşekkür ederek bu faaliyetten mutlu olduklarını belirttiler. - HAKKARİ