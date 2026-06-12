Elon Musk, Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elon Musk, Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Oldu

12.06.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musk'ın SpaceX halka arzından elde ettiği değerle, serveti 1,1 trilyon dolara ulaştı.

Ekonomi dergisi Forbes'a göre ABD'li girişimci Elon Musk, SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasının ardından servetinin yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaşmasıyla dünyanın ilk dolar trilyoneri oldu.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX hisseleri, bugün öğle saatlerinde işlem görmeye başlamanın ardından hızla yükseldi. Tarihin en büyük halka arzının ardından gelen başarılı başlangıç, şirketin kurucusu ve CEO'su Musk'ın servetini de bir trilyon doların üzerine taşıdı. Musk'ın SpaceX şirketinin her yıl milyarlarca dolar zarar etmesine rağmen şirketin halka arzı, dünya genelinde yatırımcılar için büyük bir heyecan oluşturdu. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar, Perşembe günü şirket borsada işlem görmeye başlamadan önce hisse başına 135 dolardan pay satın alma fırsatına yoğun ilgi gösterdi.

Musk'ın serveti yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaştı

Şirketin doğruladığı bilgilere göre Perşembe günü hisse başına 135 dolarlık başlangıç fiyatıyla 556 milyon hisse satıldı. Bu işlem, tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti. Şirketin Cuma günkü borsa açılış fiyatı ise bu başlangıç fiyatının yaklaşık yüzde 11 üzerinde gerçekleşti. 150 dolardan açılan SpaceX hisselerinin ABD Doğu Saati ile 12.50 sıralarında 168,90 dolara kadar yükselmesi, şirketin piyasa değerini 2,21 trilyon dolara yükseltti. Ekonomi dergisi Forbes'a göre şirketin büyük hissedarlarından biri olan Musk'ın serveti ise yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaştı. Bu çerçevede Musk'ın dünyanın ilk dolar trilyoneri olduğu açıklandı.

Elon Musk, şirket hisselerinin Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlaması vesilesiyle SpaceX'in Texas'taki merkezinden Nasdaq açılış gongunu çalarak şirketin borsaya açılmasını kutladı. Burada yaptığı açıklamada Musk, iddialı hedeflerini bir kez daha yineleyerek "insan yaşamını çok gezegenli hale getirmek istediklerini" söyledi.

"Halka arzda 75 milyar dolarlık gelir rekoru"

Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX'in halka arzdan elde ettiği 75 milyar dolarlık gelir, 2019 yılında Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco tarafından gerçekleştirilen rekor halka arzı açık arayla geride bıraktı.

SpaceX, Mars'ta bir milyon kişilik bir koloni kurmanın yanı sıra uzayda başka yerleşimler de oluşturarak insanlığı kurtarmayı, futbol sahası büyüklüğündeki veri merkezlerini yörüngeye yerleştirmeyi ve yapay zekadan gelir elde etme yarışında Anthropic ve OpenAI'ı geride bırakmayı vaat ediyor. Ancak 2025 yılı başı ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında 8,7 milyar dolar zarar eden şirketin bu hedeflere ulaşabilmesi için milyarlarca dolarlık ek finansmana ihtiyaç duyuluyor.

SpaceX CEO'su ve Baş Teknoloji Sorumlusu olan Musk'ın 4,8 milyar SpaceX hissesine sahip olduğu biliniyor. Musk'ın ayrıca 350 milyon hisse opsiyonu bulunuyor. Bu da Musk'a şirkette yaklaşık yüzde 38'lik bir pay sağlıyor.

Amazon kurucusu Bezos'u geride bırakmıştı

Musk, ilk kez 2012 yılında Forbes'un dünya milyarderler listesine yaklaşık 2 milyar dolarlık servet ile dahil olmuş ve dünyanın en zengin 634'üncü kişisi olmuştu. Dünyanın en zengin insanı konumuna yükselmesi dokuz sene süren Musk, 2021 yılında Tesla hisselerinin hızla yükselmesi sayesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak listede ilk sıraya yükselmişti. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA

Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Spacex, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elon Musk, Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

00:17
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:00
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 00:28:25. #7.12#
SON DAKİKA: Elon Musk, Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.