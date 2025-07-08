Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, inşaat çalışmaları devam eden Emek Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.
Şehrin en büyük mahallesi olan Emek Mahallesi'nde 32 sınıflı Emek Anadolu Lisesi'nin inşaatı sürüyor. Yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın yerinde incelemelerde bulundu. Müdür Aydın, yetkililerden çalışmaların durumuyla ilgili bilgi aldı.
Modern eğitim yapısıyla öğrencilere güçlü bir gelecek sunacağı belirtilen Emek Anadolu Lisesi'nin nitelikli eğitim imkanlarını genişleteceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Emek Anadolu Lisesi İnşaatında İnceleme - Son Dakika
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