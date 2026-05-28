Emek Mahallesi Yeniden İnşa Edildi

28.05.2026 09:43
Hatay'ın Emek Mahallesi, deprem sonrası inşa edilerek vatandaşlar şükür namazı kıldı.

Hatay'da depremde tamamen yıkılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nin asrın inşasıyla birlikte yeniden inşa edilmesi sonrasında vatandaşlar şükür namazı kıldılar.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkımın olduğu Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yerle bir olan Antakya ilçesinin kent merkezinde yer alan Emek Mahallesi de tanınmaz hale gelmiş ve komple yıkılmıştı. Depremden sonra enkazın kalkmasıyla bomboş araziye dönen mahalle adeta boş araziyi andırmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgede yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte Emek Mahallesi başta olmak üzere ilçenin can damarı olan mahalleler adeta yeniden inşa edildi. Depremden önce gecekondu ve harabe evlerin yer aldığı Emek Mahallesi'ne asrın inşasıyla birlikte modern, estetik ve depreme dayanıklı konutlar yapıldı. Depremzede vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye başlarken Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, yeniden inşa edilen mahallede şükür namazı kıldılar. Namazın ardından muhtar Sarı ve vatandaşlar, yuvasına kavuşan Mehmet Koca'nın evine misafir olarak dua etti.

"6 Şubat depremlerinden sonra bildiğiniz üzere özellikle Emek Mahallesi yerle bir olmuştu, görüyorsunuz evlerimiz bitti ve buna istinaden şükür namazlarımızı kıldık"

Depremde yerle bir olan Emek Mahallesi'nin yeniden inşa edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren muhtar Celal Sarı, "Depremden önce buralar cıvıl cıvıldı, sonra deprem oldu. Depremden sonra da buralar altı üstüne üstü de altına geldi, diyebileceğimiz şekilde her taraf dümdüz olmuştu. Şu anda da görüyorsunuz binalarımız bitti. Allah'a çok şükür olsun. Şu anda da Mehmet amcamızın misafir olacağız, vatandaşlarımızın da bir an önce mahallemize gelip oturmasını canı gönülden ve dört gözle bekliyoruz. Çocuklarımızın da bu parklarda cıvıl cıvıl oynamasını istiyoruz. Mehmet amcam da burada oturmaya başladı. Allah'ın izniyle de yavaş yavaş da komşularını kendisi de beklemekte. Şükür namazımızı da kıldık. Allah kısmet ederse de en kısa zamanda inşallah hepimiz burada oturacağız. 6 Şubat depremlerinden sonra bildiğiniz üzere özellikle Emek Mahallesi yerle bir olmuştu, görüyorsunuz evlerimiz bitti ve buna istinaden şükür namazlarımızı kıldık. İlerleyen süreçlerde de inşallah camilerimiz tamamlandığında da burada da ibadetlerimizi yapmayı Allahu Teala bizlere nasip etsin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ve Sayın Valimiz Mustafa Masatlı başta olmak üzere mahallemizin inşa ve ihyasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Bütün komşularımızı evimize kabul edeceğiz ve Allah'ın izniyle daha iyi olacak"

Depremden sonra taşındığı yeni evinde misafirlerini kabul eden Mehmet Koca, "Depremden sonra şehir dışına gittik. Orada Kadirli'de kaldım. Şükürler olsun buraya mahallemize döndük. Komşuları da hep geri gelmelerini ve evlerine girmelerini istiyoruz. Depremde evim yıkıldı. Yeni eve iki gün oldu geleli. Şükürler olsun evimizi güzel yapanları, yaptıranları eline sağlık. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a, Valimiz Mustafa Masatlı'ya teşekkür ederiz. Burada şükür namazı kıldık. Allah'a şükürler olsun muhtarımız, hocalarımız hep birlikte mahallemiz iyi oluyor. Allah'ın izniyle daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Emek Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Antakya, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

