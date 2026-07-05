Emek Üzerine Kurulu Hayat - Son Dakika
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Emek Üzerine Kurulu Hayat

Emek Üzerine Kurulu Hayat
05.07.2026 15:04
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53 yaşındaki Hakan Erol, gençlerin kolay para arayışını eleştirerek çalışmanın önemini vurguladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hakan Erol küçük yaşlarda pamuk tarlalarında yevmiye usulü çalışmaya başladığını ve yaklaşık yarım asırdır çalışıp üretmekten kaçmadığını belirterek sosyal medya üzerinden para kazanmaya çalışan genç nesli eleştirdi. Sosyal medya gelirini 'bugün var, yarın yok' olarak değerlendiren Erol, "Kalıcı olan emektir. Çalışmayı ve üretmeyi çok seviyorum, çalışmazsam ölürüm diyebilirim" dedi.

İncirliova'da yıllardır kurulan pazarda Aydın'ın milli meyvesi olan incirin olgunlaşmasında hayati rol oynayan ve halk arasında 'ilek' olarak bilinen erkek incir satışı yapan Hakan Erol hayatını emek üzerine kurduğunu dile getirdi. Erol, bugüne kadar sahip olduğu her şeyi çalışarak kazandığını vurgulayarak, "Ben evde duramam. Şimdi 53 yaşındayım, 6 yaşında pamuk toplamaya giderdim. Küçükken çalışmayı severdim, işten hiç kaçmadım. O zamandan bu zamana yıllardır çalışıyorum. Ama günümüzde gençler artık şehirde, kırsalda doğru dürüst insan kalmadı. Kırsaldakiler şehre, şehirdekiler kırsala ilgi duyar oldu. Böyle giderse bir gün gelecek zenginler kırsalda oturacak" diye konuştu.

Gençlerin çalışma alışkanlıklarının değiştiğini savunan Erol özellikle kolay para arayışının yaygınlaştığını belirterek, "Gençler kolay parayı seviyor. Masa başı işler, klimalı ortamlar tercih ediliyor ama asıl olan zor para kazanabilmek. Zor para bitmez, yeter ki insan çalışmak istesin. Her yerde iş var. Kimileri de sosyal medya üzerinden yayınlarla onla bunla para kazanmanın derdinde. Sosyal medya işleri bugün var yarın yok. Üretmeden kazanmak mümkün değil. Olay illaki tarlada çalışmak değil ama üretken olmak zorundayız. Çünkü başka çaremiz yok. Üretmezsek kaybetmeye mahkum oluruz" ifadelerini kullanarak bu tür kazançların kalıcı olmadığını iddia etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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