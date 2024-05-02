Emekli Ali Yıldızeli: 10 Bin Lira Emekli Maaşıyla Kurban Alamıyoruz - Son Dakika
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Emekli Ali Yıldızeli: 10 Bin Lira Emekli Maaşıyla Kurban Alamıyoruz

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Ali Yıldızeli, aldığı 10 bin lira emekli maaşıyla kurban almalarının mümkün olmadığını söyledi. Yıldızeli, kurbanlık almanın zorluğunu ve etin ancak arada bir tadına bakabildiklerini ifade etti.

02.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:54
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KADİRLİ) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Ali Yıldızeli, aldığı 10 bin lira emekli maaşıyla kurban almalarının mümkün olmadığını söyledi. Yıldızeli, "Kara kara düşünüyoruz, nereden alacağız diye. 20 bin lira olacak kurban, nasıl alacağız? Et nereden alacağız? Bazen arada bir tadına bakıyoruz. Sürünüyoruz, sürünerek geziyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emekli Ali Yıldızeli aldığı 10 bin lira maaşla kurban almalarının mümkün olmadığını ifade etti.

"ESKİDEN BAYRAM ÖNCESİ İKRAMİYEYLE KURBAN ALIYORDUK"

Etin ancak arada bir tadına bakabildiklerini belirten Yıldızeli şunları söyledi:

"Emekliyim. Nasıl kurbanlık alalım, kara kara düşünüyoruz, nereden alacağız diye. 20 bin lira olacak, kurban nasıl alacağız? Et nereden alacağız? Bazen arada bir tadına bakıyoruz. Sürünüyoruz, görmüyor musunuz sürünerek geziyoruz. Daha önce 5- 6 sene önce alıyorduk. Bayram öncesi ikramiye veriyorlardı, onunla bile alıyorduk. İkramiye yemeği de tuzlamıyor. Gidiyor batıyor. Sürünüyoruz işte, sürüne sürüne geziyoruz işte."

Emekli Ali Yıldızeli: 10 Bin Lira Emekli Maaşıyla Kurban Alamıyoruz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli Ali Yıldızeli: 10 Bin Lira Emekli Maaşıyla Kurban Alamıyoruz - Son Dakika

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