Emekli Çiftçi: Sağlığın Sırrı Çalışmakta - Son Dakika
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Emekli Çiftçi: Sağlığın Sırrı Çalışmakta

Emekli Çiftçi: Sağlığın Sırrı Çalışmakta

Ahmet Aydemir, emeklilik sonrası çiftçilik yaparak gençliğini ve sağlığını koruyor.

02.05.2025 09:43
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Aydın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy'de yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Aydemir, emekli olduktan sonra başladığı çiftçilik sayesinde gençliğini koruduğunu belirtti. Bazı yaşlıların doktor tavsiyesi ile spor yaparak sağlığını korumaya çalıştığını belirten Aydemir, "Benim sporum bahçelerim ve hayvanlarım oldu. Bu sayede hem sağlıklı hem de mutluyum" dedi.

"Sağlık sorunları baş gösterince yeniden çalışmaya başladım"

Aydın'ın Efeler İlçesi'ne bağlı Kardeşköy'de yaşayan Ahmet Aydemir, gençlik yıllarında özel bir firmaya ait çırçır fabrikasında işe başladı. Çalışma hayatını tamamladıktan sonra dinlenmek üzere emekliye ayrılan Ahmet Aydemir, bir süre sonra sağlık sorunları yaşayınca hekime göründü. Sağlık sorunlarının temelinde hareketsiz yaşamın geldiğini öğrenince yeniden çiftçiliğe başladığını belirten 70 yaşındaki Ahmet Aydemir, "Akranlarıma baktım. Kim ehli keyif yaşıyor ise sağlık sorunu yaşıyor. Kim sabah erkenden kalkıp iş güç yapıyorsa onu daha zinde gördüm. Gördüm ki insanoğlu nefes aldığı sürece elinden gelen işi yapması lazım. Kainatta insandan başka hiçbir canlı emekli olmuyor. Yaşadığı sürece sürekli kendisine verilen görevi yapıyor. Bu nedenle ben de yeniden çiftçiliğe başladım. Allah'a şükür sağlık sorunum yok. Ata mesleğim çiftçilik sayesinde hem spor yapıyorum hem de üretmeye devam ediyorum" dedi.

"İneklerim sayesinde daha sağlıklıyım"

Bugün pek çok rahatsızlığın hazır gıda tüketmekten kaynaklandığının da bilindiğini ifade eden Aydemir, "Haberlerde görüyoruz her şeyin sahtesini ya da hilelisini ürettiler. En güzeli kendin üretip tüketmek. Herkes gibi benim de 'emekli olunca yan gelip yatarım' hayalim vardı. Çoluk çocuğu da everip iş güç sahibi yaptık. Ancak baktım ki bir insan yan gelip yatmak akıl karı olmadığı gibi yaradılışa da uygun değil. İneklerime ve tarlalarıma döndüm. Her gün sabah erkenden kalkıp ineklerime bakıyorum. Daha sonra neredeyse benimle yaşıt olan traktörüme binip tarlama gidiyorum. Burada hem çalışıp hem de ineklerime yem hazırlıyorum. Tarım ve çiftçilik sayesinde emekli olduktan sonra adeta hayata yeniden başladım. Üretmek çok güzel bir duygu. İneklerim sayesinde daha sağlıklı ve mutluyum" diyerek imkanı olan herkesi emekli olduktan sonra kendini çok hırpalamadan çiftçilik yapmasını önerdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Çiftçi: Sağlığın Sırrı Çalışmakta - Son Dakika

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