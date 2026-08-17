Emekli, Eşi İçin Asansör Yaptı - Son Dakika
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Emekli, Eşi İçin Asansör Yaptı

Emekli, Eşi İçin Asansör Yaptı
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71 yaşındaki Hamdi Yaşar Kandemir, diyaliz hastası eşinin yayla evine rahat ulaşması için asansör inşa etti.

Osmaniye'de 71 yaşındaki emekli Hamdi Yaşar Kandemir, diyaliz hastası eşinin 60 basamakla ulaşılan yayla evine rahat çıkabilmesi için kendi imkanlarıyla asansör yaptı. Kandemir, "O benim Zümrüdüanka kuşum. Asansör az bile, kanat da takarım asansöre" dedi.

Çukurova'nın kavurucu yaz sıcaklarından uzaklaşmak için 36 yıldır yaz aylarını Osmaniye'nin Olukbaşı Yaylası'nda geçiren Hamdi Yaşar Kandemir ile eşi Döne Kandemir (63), Adana'daki evlerinde klimanın kendilerine iyi gelmemesi nedeniyle yaylanın serin havasını tercih ediyor. Haftada 3 gün diyalize giren Döne Kandemir, yaklaşık 60 basamakla ulaşılan yayla evine çıkmakta güçlük çekmeye başladı. Bir gün merdivenlerde dinlenmek için oturan Kandemir, ayağa kalktığı sırada düşerek kalça kemiğini kırdı ve ameliyat edildi. Eşi hastanede tedavi görürken yayla evine gelen Hamdi Yaşar Kandemir, eşinin bir daha merdivenlerde zorlanmaması için kendi projesini hazırlayarak asansör yaptı. Kendi imkanlarıyla kurduğu asansör sayesinde Döne Kandemir, 60 basamak çıkmak zorunda kalmadan yayla evine rahatlıkla ulaşıyor.

Yaklaşık 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip asansör, çiftin yanı sıra evin ihtiyaçlarının taşınmasında da kullanılıyor. Kandemir ailesi, haftalık alışverişlerini ve ağır eşyaları da asansörle yayla evine çıkarıyor.

Kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım diyen Hamdi Yaşar Kandemir, "Adana'da, klima hanımıma da bana da dokunuyor. Klimanın altında oturamıyoruz. Biz de yaylaya geliyoruz. Bir de alışkanlık var yani, 36 senedir biz gelip gidiyoruz buraya. Çok şükürler olsun. Buraya geldiğim zaman rahat ediyorum. Fakat bu sene hanımım diyaliz hastası olduğu için zorlanıyoruz. Evin yüksekliği 60 basamak, yani 60 basamak merdiven çıkması gerekiyor. Bu sene de çıkarken oturdu, ayağa kalktığı anda kalça kemiği kırıldı. Tedavi ettirdik. Adana'da tedavi olurken ben buraya geldim. Kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım. Şimdi de çok memnunuz. Siz de gördünüz, güzel bir olay oldu. Çok şükür, biz memnunuz. İlk etapta insan taşımak için yaptım. Ama mesela Osmaniye'ye alışverişe gidiyoruz, pazar görüyoruz. Bir buzdolabı, bulaşık veya çamaşır makinesi çıkarmak gerektiğinde de kullanıyoruz. Yaptık da yani, çok güzel çıkarıyor, hiçbir sıkıntı yok. 800 kiloya kadar taşıyor. Ama o yük atılmaz tabii. 200 kilo, 2-3 kişi gayet rahat çıkıyor da iniyor da" ifadelerini kullandı.

"Asansör az bile, kanat da takarım asansöre"

Severek evelediği 49 yıllık eşine hala aşık olduğunu söyleyen Kandemir, "Asansörü eşim için yaptım. Eşimi severek, aşık olarak nişanlandım ve hala da aşığım. 49 senelik evliyim. Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüdüanka kuşum. Onun için her şeyi yaparım. Bu asansör az bile, kanat da takarım asansöre Allah'ın izniyle, inşallah" diye konuştu.

"Asansör hayatımı kolaylaştırdı"

Asansörün hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirten Döne Kandemir, "Haftada 3 gün diyalize giriyorum. İşte kalça kemiğim kırıldı, ameliyat oldum. Allah razı olsun, eşim bunu yaptı. Asansörü yaptı, hayatımı kolaylaştırdı. Bayağı kolaylaştırıyor çünkü merdiven çıkamıyorum. Allah razı olsun eşimden, teşekkür ederim ona" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli, Eşi İçin Asansör Yaptı - Son Dakika

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