Emekli Esnaf, Hasta Eşi İçin Oluşturduğu Parkın Tekrar Yapılması İçin Yardım İstiyor - Son Dakika
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Yerel

Emekli Esnaf, Hasta Eşi İçin Oluşturduğu Parkın Tekrar Yapılması İçin Yardım İstiyor

Emekli Esnaf, Hasta Eşi İçin Oluşturduğu Parkın Tekrar Yapılması İçin Yardım İstiyor

Eskişehir'de Memduh Çetin, hasta eşi için oluşturduğu 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'ndaki malzemelere el konulması sonrası kendi çabalarıyla parkı tekrar oluşturmaya çalışıyor ve yaşadığı sorunun çözümü için Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye sesleniyor.

26.02.2025 10:02  Güncelleme: 10:04
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Eskişehir'de emekli esnaf Memduh Çetin'in hasta eşi için oluşturduğu 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'ndaki malzemelere geçtiğimiz haftalarda el konuldu. Kendi çabaları ile parkı tekrar oluşturmaya başlayan Çetin, yaşadıkları sorunun çözümü için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye seslendi.

Eskişehir'de emekli esnaf Memduh Çetin, 18 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 58 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin için Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Dural Sokak'taki evlerinin önünü çiçekler ve ağaçlarla donattı. 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adı ile bilinen alandaki ağaçların ve çiçeklerin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle bazı vatandaşlar tarafından imza toplatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer evin önündeki malzemelere el koydu. Yaptığı müracaatlara rağmen bir türlü sonuç alamayan Çetin, kendi çabaları ile parkı tekrar oluşturmaya başladı. Yaşanan durum nedeniyle hasta eşinin de büyük üzüntü yaşadığını belirten emekli esnaf, konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'den yardım istedi.

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçek yollanmasını rica ediyorum"

Başından geçen olayı anlatan Memduh Çetin, "Ağaçların ve çiçeklerimin kaldırımı işgal ettiği gerekçesi ile imza toplatılarak kaldırıldı. Halbuki işgal yok, geçecek yer var. Çiçeklerimin hepsini aldılar, bir tanesi bile kalmadı. Sadece Atatürk büstünü almadılar. Yeniden yapmaya başladım. Şu an evin içinde 10 tane zakkum ağacı var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bana 5 tane zakkum ağacı yollamıştı. 4 senedir yolluyorlar, vinç ile getiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce 'ye ulaşmaya çalıştım, bana geri dönüş yapmadılar. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçek yollanmasını rica ediyorum. Hasta eşim bu çiçekler ile birlikte yaşıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Esnaf, Hasta Eşi İçin Oluşturduğu Parkın Tekrar Yapılması İçin Yardım İstiyor - Son Dakika

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