Emekli Hakim Albay Atalay Tokat, Muğla Menteşe\'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Hakim Albay ve Askeri Yargıtay Onursal Daire Başkanı Atalay Tokat, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tokat, Menteşe ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Eski Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın da amcası olan Atalay Tokat Menteşe eski şehir mezarlığına defnedildi.

Atalay Tokat için Menteşe Kurşunlu Camii'nde ikindi namazına müteakip askeri tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tokat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasının eşliğinde cenaze aracına taşındı. Tokat, törenin ardından Menteşe Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.