Emekli İkramiyelerine Beklenen Zam - Son Dakika
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Emekli İkramiyelerine Beklenen Zam

Emekli İkramiyelerine Beklenen Zam

Doç. Dr. Yüksel, emekli ikramiyelerinin 3500 TL olacağını ve büyük artış beklenmemesi gerektiğini belirtti.

27.02.2025 13:39
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve sosyal politika uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış yapılacağını düşünmediğini belirterek, ortalama 3 bin 500 TL civarlarına çıkartılabileceğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen ikramiyeler, geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ne kadar zam olacağı merak konusu olurken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yüksel,

"Emekli maaşlarında veya ikramiyede yapılacak küçük bir artışın bütçeye ciddi bir yük getireceği malumunuzdur. Bu bakımdan ben emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış yapılacağını düşünmüyorum. Ortalama 3 bin 500 TL civarlarına çıkartılacağını ifade edebilirim. Bu bakımdan emeklilerimizin büyük bir beklenti içerisinde olmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Merak konusu oldu"

Doç. Dr. Yüksel, emeklilerin ikramiyeleri merakla beklediğini belirterek, "2025 yılında emeklilerimiz bekledikleri seyyanen zammı ve refah payı artışını maalesef alamadılar. Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,69 bir artış, memur emeklisi ise yüzde 11,54 bir artış aldı. En düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Emeklilerimizin şimdi merakla beklediği ise emekli ikramiyeleri oldu. Emekli ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşmeye başladı. Dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödemesi, bayramdan önceki son 3 günlük iş günü içinde yapılmaya başlandı. İlk olarak 2018 yılında bin TL olarak belirlenmişti. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında bin TL olarak Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödeme yapıldı. 2021 yılında yüzde 10 civarında bir artış yapılarak, 2 bin 100 TL olarak ödeme gerçekleştirildi. 2020 yılında da bin 100 TL olarak ödendi. 2023 yılında yüzde 72,5 civarında bir artış yapılarak, 2 bin TL olarak bayram ikramiyeleri ödendi. En son 2023 yılından 2024 yılına geçişte ciddi bir artış yapılarak, 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı. Günümüzde yani 2025 yılında ne kadar ödeneceği artık merak konusu olmaya başladı. Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli bulunmaktadır. Emekli maaşlarında veya ikramiyede yapılacak küçük bir artışın bütçeye ciddi bir yük getireceği malumunuzdur. Bu bakımdan ben emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış yapılacağını düşünmüyorum. Ortalama 3 bin 500 TL civarlarına çıkartılacağını ifade edebilirim. Bu bakımdan emeklilerimizin büyük bir beklenti içerisinde olmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Abdulkadir Yüksel, Ekonomi, Finans, Yerel, sivas, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli İkramiyelerine Beklenen Zam - Son Dakika

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