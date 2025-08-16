Emekli Komutanlara Veda Yemeği Düzenlendi

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) Kararları gereğince emekliye sevk edilen 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve protokol üyeleri katıldı.

Emekliye sevk edilen Korgeneral Veli Tarakcı'ya ve 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı'ya Erzincan'a yaptıkları hizmetler için teşekkür eden Vali Hamza Aydoğdu; emekli olan komutanlara sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı diledi. - ERZİNCAN