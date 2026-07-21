Emekli Meclisi'nden Tutuklama Tepkisi - Son Dakika
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Emekli Meclisi'nden Tutuklama Tepkisi

21.07.2026 00:33
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Emekli Meclisi, tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti ve hak arama mücadelesini sürdürecek.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir araya gelen Emekli Meclisi üyeleri, tutuklu bulunan üyelerinin serbest bırakılmasını isterken, hak arama mücadelesini sürdüreceklerini belirtti

Emekli maaşlarının gerçek enflasyona göre güncellenmesi ve en düşük emekli aylığının yoksulluk sınırına yükseltilmesi talebiyle yürüttükleri mücadele kapsamında tutuklanan Emekli Meclisi üyelerine yönelik tepkiler sürüyor. Rize'nin Fındıklı ilçesinde Emekli Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Basın açıklamasını Emekli Meclisleri adına Türkan Albayrak okudu.

"HAK ARAMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Albayrak, açıklamasında Emekli Meclisi üyelerinin demokratik ve meşru hak arama faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı, yıllardır halkın en temel haklarını gasp ederken, bugün de haklarını arayan emeklileri hedef almaktadır. Açlığa ve yoksulluğa mahküm edilen milyonlarca emeklinin sesi olan Emekli Meclisi, baskılarla, gözaltılarla ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir."

Emekli Meclisi üyelerinin TÜİK önünde gerçek enflasyon rakamlarını dile getirmek, imza toplamak ve Ankara'ya yürümek gibi faaliyetler nedeniyle tutuklandığını savunan Albayrak, "Hak aramak suç değildir. Suç olan, milyonlarca emekliyi açlığa ve sefalete mahküm etmektir." dedi.

Açıklamada, Emekli Meclisi'nin altı üyesinin tutuklu bulunduğu, son olarak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Emekli Meclisi üyesi Türkan Albayrak'ın da tutuklanmasıyla tutuklu üye sayısının yediye yükseldiği öne sürüldü.

Albayrak, aynı operasyonlar kapsamında Grup Yorum üyelerinin de tutuklandığını belirterek, "Sanatıyla halkın sesi olan Grup Yorum'u susturmaya çalışanlar, emeklilerin hak arama mücadelesini de aynı baskı politikalarıyla durdurabileceklerini sanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"BASKILAR MÜCADELEMİZİ DURDURAMAZ"

Operasyonların halkın örgütlü mücadelesini engellemeyi amaçladığını savunan Albayrak, gözaltı ve tutuklamalarla mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Albayrak, "Hiçbir faşist baskı düzeni halkın örgütlü mücadelesini teslim alamamıştır. Emperyalizmin taşeronluğunu yapan AKP iktidarının baskı ve sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe ve faşizme karşı mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Basın açıklamasının sonunda tüm demokratik kamuoyuna, emek ve meslek örgütlerine, sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, tutuklu Emekli Meclisi üyelerinin serbest bırakılması istendi.

Açıklama, "Tutuklanan Emekli Meclisi üyeleri serbest bırakılsın. Hak aramak suç değildir. Grup Yorum üzerindeki baskılar son bulsun, tutuklu sanatçılar serbest bırakılsın. Baskılar bizi yıldıramaz." ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Meclisi'nden Tutuklama Tepkisi - Son Dakika

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