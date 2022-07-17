Emekli Müdür Mandal kalbine yenildi

Malatya'da emekli müdür Ramazan Mandal kalbine yenilerek vefat etti.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nden emekli olan ve MTA Malatya Bölge Müdürlüğü'nde ise bölge müdür yardımcısı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Mandal (69), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu Maden Bölümü'nde de derslere giren Jeoloji Mühendisi Mandal, 18 Temmuz Pazartesi günü Malatya Şehir mezarlığında öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra burada defin edilecek. Taziye yerinin Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Yeşilyurt Caddesi Feyyaz Sokak Yükselen Yıldız Evleri olduğu kaydedildi. - MALATYA