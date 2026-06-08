Emekli Muhasebeciden Çiftlik Kurma Serüveni - Son Dakika
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Emekli Muhasebeciden Çiftlik Kurma Serüveni

08.06.2026 15:37
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Burhaniye'de emekli Bayram Yaman, çiftlik kurarak ceviz, meyve ve kümes hayvanları yetiştiriyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 6 yıl önce ilçeye gelen emekli muhasebeci Bayram Yaman, Karadere yolundaki çiftliğinde üretime başladı. Çiftlikte ceviz ve değişik meyve ağaçları diken Bayram Yaman, yüzlerce tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanları yetiştiriyor.

İzmit Gebze de çeşitli firmalarda muhasebe müdürlüğü yapan 56 yaşındaki 4 çocuk babası Bayram Yaman, 6 yıl önce emekli oldu.

Burhaniye ilçesinde internetten bulduğu 7 dekarlık araziyi satın alan Yaman ilçeye yerleşmeye karar verdi. Satın aldığı araziye ceviz ağaçları diken Yaman, bir süre koyun besledi. Karadere yolu Dedekaya mevkiindeki arazisine ceviz fidanlarının yanı sıra çeşitli meyve fidanları diken Yaman, tavuk, örnek ve kaz da beslemeye başladı.

Yaman, Burhaniye'de kurduğu çiftlik serüvenini şöyle anlattı:

"Emekli olduktan sonra Gebze'den burayı bulup aldık. Geldik yerleştik. Önce cevizle başladık işe. 150 tane ceviz fidanı diktik. Sonra kendi ihtiyacımıza göre, değişik meyveler dikmeye başladık. Bir taraftan hayvancılığa merak sardık. Bir süre koyunlarla uğraştık Sonra tavuk olayına girdik. Yumurta satmaya başladık. Yumurtalardan civciv çıkartıp tavukların sayısını artırdık. Tavuk ticareti yaptık. Bıldırcın yumurtalarının satışını yapıyoruz. Osmanlı çileğini bu bölgede sanırım sadece biz yetiştiriyoruz. Tadını alan sürekli sipariş vermeye başladı. O konularda belli belli bir yol kat etmeye başladık. Buraya farklı bir hava kattık. Farklı bir ortam yarattık kendimize göre. Hem doğanın tabiatın organikliğin tadını çıkartıyoruz. Kendimize göre. Hem de üretime devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli Muhasebeciden Çiftlik Kurma Serüveni - Son Dakika

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