Emekli Nazım Gökçe, Kapak Toplayarak Engellilere ve Öğrencilere Yardım Ediyor - Son Dakika
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Emekli Nazım Gökçe, Kapak Toplayarak Engellilere ve Öğrencilere Yardım Ediyor

Emekli Nazım Gökçe, Kapak Toplayarak Engellilere ve Öğrencilere Yardım Ediyor

Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra sokak sokak gezerek topladığı kapakları geri dönüşüm merkezlerine satarak engellilere tekerlekli sandalye ve üniversitede okuyan öğrencilere burs sağlıyor. 14 yıldır kapak toplayan Gökçe, bugüne kadar 9 milyon kapak topladı ve 20'den fazla tekerlekli sandalye bağışladı. Ayrıca, burs verdiği öğrencilerin birçoğu doktor ve avukat gibi meslek sahibi oldu.

09.07.2024 09:30
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Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe, emekli olmasının ardından hayatını hayır işlerine adadı. 14 yıldır sokak sokak gezerek yaklaşık 9 ton kapak toplayan Gökçe, elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye ve üniversitede okuyan öğrencilere bağışladı.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Nazım Gökçe emekli olduktan sonra hayatını hayır işlerine adadı. Fabrikadan emekli olduktan sonra sokak sokak gezerek çöplerde bulduğu kapakları biriktiren Gökçe, geri dönüşüm merkezlerine satarak onlarca engellilerin yüzünü güldürdü. Engelli bireylere tekerlekli sandalye vermesinin yanı sıra eğitim öğrenim döneminde öğrencilere burs veren Gökçe, burs ücretini de çöplerden topladığı kapak geliriyle elde etti. Evinin bodrumunda yaklaşık 200 bine yakın kapak olduğunu belirten Gökçe, yeni aldığı tekerlekli sandalyeyi muhtarlık vasıtasıyla bir engelli vatandaşa bağışlayacağını söyledi.

9 milyon kapak topladı, 20'yi aşkın tekerlekli sandalye bağışladı

Emekliliğinin ardından hayatını insanlara yardım etmeye adadığını ve kapak toplayarak birçok kişiye fayda sağladığını söyleyen Nazım Gökçe, "14 yıldır kapak topluyorum. Bazen de yardım dernekleri için geri dönüşümler topluyorum. Emekli olduktan sonra kendimi hayır işlerine adadım. Benim hayatım çok kötü geçti, çocukluğumu bile yaşayamadım. Bir fabrikada 17 yıl boyunca hiç izin kullanmadan örnek bir vatandaş olarak çalıştım ve emekli oldum. Artık insanlara yardım ederek vakit geçiriyorum. Şu an 200 bine yakın kapak var. Belirli bir yoğunluğa oluşunca satıp tekerlekli sandalye alıyorum. İhtiyacı olanlara veriyorum. Bazı derneklere bağışladım. 14 yıl boyunca 20'yi aşkın tekerlekli sandalye bağışladım. Son aldığım tekerlekli sandalyeyi de mahalle muhtarımıza vereceğim ve bir engelli kardeşimize hediye edeceğiz. Bu güne kadar 8 milyonu aşkın kapak topladım, 9 milyona yaklaştım" diye konuştu.

Burs verdiği öğrenciler hayata atıldı

Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak birçok öğrenciye burs desteği verdiğini ve okulu biten onlarca öğrencinin doktor, avukatlık gibi meslek sahibi olduğunu belirten Gökçe, "Kapak toplamak için çok emek harcıyorum, çöplerin içinden çıkarıyorum. Kirlilerse yıkıyorum. Evimin bodrum katında depoluyorum. Bu artık benim için bir aşk haline geldi. Bu artık benim hayatım oldu. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Sadece tekerlekli sandalye almıyorum, eğitim öğretim dönemi öğrencilere burs veriyorum. Burs verdiğim öğrencilerden avukat, doktor olup çok iyi yerlere gelenler oldu. Onları gördükçe gururlanıyorum. Sokak hayvanlarına mama alıyorum. Herkese bir faydam dokunsun istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Nazım Gökçe, Kapak Toplayarak Engellilere ve Öğrencilere Yardım Ediyor - Son Dakika

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