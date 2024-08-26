Emekli öğretmen, bahçe duvarlarını çizimlerle renklendirerek köyünü turizm merkezi yapmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli öğretmen, bahçe duvarlarını çizimlerle renklendirerek köyünü turizm merkezi yapmayı hedefliyor

Emekli öğretmen, bahçe duvarlarını çizimlerle renklendirerek köyünü turizm merkezi yapmayı hedefliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yunus Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını çizimler ve özlü sözlerle renklendirerek turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

26.08.2024 18:29  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarlarını çizdiği resimler ve yazdığı özlü sözlerle renklendiren emekli öğretmen Yunus Sayım, köyünü turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

İlçeye bağlı Yazıköy Köyünde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Yunus Sayım (72), ilkokul yıllarında başladığı resim tutkusunu evinin atölyesinde sürdürüyor. Yaklaşık 65 yıldır çok sayıda eser yapan Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını tuval olarak kullanıyor. Yöresel değerlere ilişkin çizimlerin yanı sıra özlü sözlerle bahçe duvarlarını renklendiren Sayım, köyünü turizm merkezine çevirmeyi hedefliyor.

Sayım, amacının nüfusu azalan Yazıköy köyünü dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, "Bunu başaracağım. Buraya turist gelmesini istiyorum. Safranbolu Belediyesinin bu galeriyi, sergiyi turizm rotasına almasını istiyorum. Herkes çok beğendiğini söylüyor. Çünkü her bakan kendinden parça görüyor" dedi.

Resim dolayısıyla itibarının arttığını ifade eden Sayım, imkan tanındığında köydeki evlerin bahçe duvarlarını süslemeye devam edeceğini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Bahçe, Turizm, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli öğretmen, bahçe duvarlarını çizimlerle renklendirerek köyünü turizm merkezi yapmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
08:16 Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:45:43. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli öğretmen, bahçe duvarlarını çizimlerle renklendirerek köyünü turizm merkezi yapmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement