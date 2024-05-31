Emekli öğretmen kitap kahvede gençlere örnek oluyor - Son Dakika
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Yerel

Emekli öğretmen kitap kahvede gençlere örnek oluyor

Emekli öğretmen kitap kahvede gençlere örnek oluyor

Çayırova'ya kazandırılan Kitap Kahve'nin müdavimlerinden 70 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Süllüoğlu, kitap okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

31.05.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Çayırova'ya kazandırılan Kitap Kahve'nin müdavimlerinden 70 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Süllüoğlu, kitap okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana tüm bölge sakinleri için cazibe merkezi olan kitap kahveler, kitapseverlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Manzarası ve bahçesiyle, Çayırova'da en çok ziyaret edilen yerlerden olan Akse Kitap Kahve ile geniş iç mekanıyla kitap okumak ve ders çalışmak için büyük bir avantaj sağlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, 7'den 70'e birçok misafiri ağırlamaya devam ediyor.

70 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Süllüoğlu da, kitap kahvelerdeki gençlere kitap okuma aşkıyla örnek oluyor. Akse Kitap Kahve'nin en büyük müdavimleri arasında yer alan Süllüoğlu, merkezi açıldığı günden bu yana sürekli ziyaret ettiğini belirtti. Süllüoğlu, "Emekli öğretmenim. Kitap Kahve'nin açıldığını gördüm. Altın bulsam o kadar sevinmem. Her türlü kitap var. Herkese hitap edecek kitap var ve aradığım her şeyi buldum. Çalışanlar çok ilgili, onlardan çok memnunum. Buradaki ilgi başka bir yerde yok. Böyle bir ortama nimet demek yetmez, bundan daha büyük bir hizmet yok. Daha üstüne hizmet tanımıyorum. Çocukların hepsi burada, o kadar bir ihtiyaçmış ki büyük ilgi gösterdiler. Kitap ihtiyaçtır. Ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Edebiyat, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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