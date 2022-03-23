Emekli olan personele veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Emekli olan personele veda yemeği düzenlendi

23.03.2022 11:03
Emekli olan personele veda yemeği düzenlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü emekli olan personeli için yemek düzenledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü emekli olan personeli için yemek düzenledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak görev yapan Abdullah Saray'ın emekli olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi. İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın da katıldığı yemekte müdürlük personeli yemekte keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı. Yoldaş, emekli olan Saray' a plaket takdim etmesinin ardından veda yemeği toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

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Bilecik, Emekli, Saray, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli olan personele veda yemeği düzenlendi - Son Dakika


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