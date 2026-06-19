Emekli Polis Memuru\'na Plaket

Bilecik'te emekli olan Polis Memuru Ali Mesut Taner'e plaket takdim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken yaş haddinden emekliye ayrılan Polis Memuru Ali Mesut Taner için plaket takdim töreni düzenlendi. 1971 yılında Kütahya'da doğan Ali Mesut Taner, 1997 yılında Emniyet Teşkilatına katılarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 2003 yılında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şark görevi kapsamında atanan Taner, 2006 yılında Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2021 yılında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna geçen Taner, 2021-2026 yılları arasında Bilecik Valiliği'nde görev aldı. 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yaş haddinden emekliye ayrılan Taner için düzenlenen törende, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından plaket takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Ali Mesut Taner'e teşkilata yaptığı özverili hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - BİLECİK