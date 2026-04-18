Emekli Sen Genel Başkanı Yavuz: "İktidar Maalesef Yandaş Sermayelerin Dışındakilere Kaynak Aktarmaktan İmtina Ediyor"
Emekli Sen Genel Başkanı Yavuz: "İktidar Maalesef Yandaş Sermayelerin Dışındakilere Kaynak Aktarmaktan İmtina Ediyor"

18.04.2026 16:33  Güncelleme: 17:18
DİSK /Devrimci Emekli Sen Sinop Şubesi tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, "İktidar maalesef üç beş yandaş sermayedar dışındakilere yani bizlere, yani halka, yani emeklilere kaynak aktarmaktan imtina ediyor" dedi. DİSK /Devrimci Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise, "Aylık bağlama oranları düşürüldü. Aylıkların hesaplama oranları düşürüldü. Dolayısıyla emekliler sistematik bir şekilde yoksulluğa, sefalete sürüklendi" diye konuştu.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

DİSK/Devrimci Emekli Sen Sinop Şubesi tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, "İktidar maalesef üç beş yandaş sermayedar dışındakilere yani bizlere, yani halka, yani emeklilere kaynak aktarmaktan imtina ediyor" dedi. DİSK/Devrimci Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalende ise, "Aylık bağlama oranları düşürüldü. Aylıkların hesaplama oranları düşürüldü. Dolayısıyla emekliler sistematik bir şekilde yoksulluğa, sefalete sürüklendi" diye konuştu.

DİSK/Devrimci Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve DİSK/Devrimci Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender'in katılımlarıyla Sinop Sebahattin Ali Kültür Merkezinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak katıldı.

"Türkiye'nin ekonomik yapısı 17 milyon emekliye yetecek kadar büyüktür"

DİSK/Devrimci Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, şöyle konuştu:

"5510 sayılı yasayla birlikte bildiğiniz gibi emeklilerin aylık bağlanma oranları düşürüldü. Büyümeden pay verilmiyor. Sadece TÜİK'in uydurma enflasyon oranında emeklilere bir ücret veriliyor. Türkiye'nin ekonomik yapısı 17 milyon emekliye yetecek kadar büyüktür. 85 milyon nüfusumuzu besleyecek kadar büyüktür. Asıl mesele var olan kaynaklarımızın nerede ve nasıl kullanılacağına dair siyasi, ideolojik ve bu iktidarın tercihleridir. Eğer bu tercihi 85 milyondan dolayısıyla 17 milyona aşkın emekliden yana kullanmış olsalardı bugün emeklilerin en büyük sorunu olan barınmadan, beslenmeden, sağlık hizmetlerinden çok daha rahat yaralanabileceği, insanca yaşayabilecekleri bir ortamı yaratmaları mümkündü."

"Pazara çıkıp gerçek enflasyonun ne olduğunu görsünler"

İktidar maalesef üç beş yandaş sermayedar dışındakilere yani bizlere, yani halka, yani emeklilere kaynak aktarmaktan imtina ediyor. Zira özellikle kendisini destekleyen sermaye gruplarına kaynak aktarmaktan asgari ücretliye, emekliye, memura kaynak aktarmayı maalesef aklının ucundan bile geçirmiyor. Hükümetin yapmış olduğu ekonomik politikalar sonucu olarak emekliler bugün yaşamış olduğu işte asgari ücretin çok altına, açık sınırının çok altına ücretlere mahkum etmiş durumda. TÜİK son enflasyon oranını açıkladı. Yanılmıyorsam 1,97 diye hatırlıyorum. Bunun gerçeği yansıtmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle iktidardaki milletvekillerine seslenelim. Kendileri de çarşıya pazara bir çıksınlar. Gerçek enflasyonun ne olduğunu görsünler. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan geliyorum ve sık sık sent pazarlarını ziyaret ediyorum. O semt pazarlarında gece karanlığındaki yaşlı kadınlarımız, erkeklerimiz çürümüş meyveleri ya çok ucuza ya ücretsiz olarak almanın yollarını arıyorlar."

"Emekliler sistematik bir şekilde yoksulluğa, sefalete sürüklendi"

DİSK/Devrimci Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender de şunları söyledi:

"İktidarların tercih ettiği politikalar sonucu bu noktaya geldik. Biraz geçmişe doğru gidersek 1999 yılında esas itibariyle Türkiye'deki emeklilik sistemi sorgulanmaya ve değiştirilmeye başladı. Biliyorsunuz o zaman kademeli emeklilik sistemi yaşın artışı olarak gündeme gelmişti. Bu AKP iktidarıyla beraber 2008'de çıkan 5510 sayılı yasanın değiştirilmesiyle ve BAĞKUR emeklileri, SSK emeklileri, memur emeklilerinin birleştirilmesiyle birlikte daha farklı bir durum ortaya çıktı. Güncelleme katsayısı düşürüldü. Aylık bağlama oranları düşürüldü. Aylıkların hesaplama oranları düşürüldü. Dolayısıyla emekliler sistematik bir şekilde yoksulluğa, sefalete sürüklendi. Bir biberin 225 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir domatesin 250 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ancak, iktidarın emeklilere reva gördüğü 20 bin lira en düşük emekli aylığı. Dolayısıyla TÜİK'in gerçeği yansıtmayan bilgileriyle bizi bu hale getirdiler."

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de konuşmasında toplantıda, alınacak kararların Devrimci Emekliler Sendikası'nın kurumsallaşmasına ve mücadelenin dayanışma içerisinde büyütülmesini katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

DİSK/Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir de toplantının içeriği hakkında bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Emekli Sen Genel Başkanı Yavuz: 'İktidar Maalesef Yandaş Sermayelerin Dışındakilere Kaynak Aktarmaktan İmtina Ediyor' - Son Dakika

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
SON DAKİKA: Emekli Sen Genel Başkanı Yavuz: "İktidar Maalesef Yandaş Sermayelerin Dışındakilere Kaynak Aktarmaktan İmtina Ediyor" - Son Dakika
