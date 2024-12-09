Emekli Tıraş İçin Arkadaşının Oğlunu Seçti

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Konuk, emekli maaşının yetmediğini, berbere verecek parası olmadığı için arkadaşının oğluna ücretsiz saç tıraşı olduğunu söyledi. Konuk, "Param yetmiyor, ne yapmam gerekiyor? Berber parasını vermemek için evime iki ekmek götüreyim diye geldim arkadaşımın oğlu beni tıraş ediyor, evine geldim. Ben yüzde 100 zam istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli Kemal Konuk, maaşı yetmediği için berbere tıraş olamadığını, bu yüzden arkadaşının oğluna ücretsiz tıraş olduğunu ifade etti.

Emekli Kemal Konuk, şunları söyledi:

"Emekliyim, Osmaniye Kadirli'de oturmaktayım. Tıraş olamıyorum. Bir berbere gitsen 200- 300 lira para istiyor. Param yetmiyor, ne yapmam gerekiyor? Berber parasını vermemek için evime iki ekmek götüreyim diye geldim arkadaşımın oğlu beni tıraş ediyor, evine geldim. Ben yüzde 100 zam istiyorum. Param yetmiyor evim kira. Yapacak hiçbir şeyim yok. Maaşım bir hafta on gün sürmüyor, maaşım bitiyor. Çözümü böyle buldum ne yapayım? 200 lira kar ettim evime 5 gün ekmek alırım. Hiç olmazsa çay şeker param. Yumurta alacak, zeytin alacak hiç durumumuz yok. Bir gün bir kahvaltı yaparım. Yüzde 100 zam istiyorum. Kurtulalım bu rezaletten. Bizi bu hale düşürenler utansın."

"Allah rızası için tıraş ettim"

Murat Balcılar ise "Kemal amca babamın arkadaşı. 200 lira berbere para vermek istemiyor. Ben de anladığım için benim yanıma geliyor ben de saçını kesiyorum. '200 liraya çay şeker alıyorum' diyor. 'Başka yerde kullanıyorum' diyor. '200 lira ağır geliyor bana' diyor. 'Emekli maaşıyla geçinemiyorum' diyor. Ben de Allah rızası için tıraş ettim" dedi.