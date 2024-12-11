Emekli Tren Vagondan Kafe Oldu - Son Dakika
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Yerel

Emekli Tren Vagondan Kafe Oldu

Afyonkarahisar'da emekli tren vagonu, 'Vagon Afyon Cafe' olarak yeniden hizmete açıldı.

11.12.2024 23:05
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Binlerce insanı taşıdıktan sonra emekliye ayrılan tren vagonu cafeye dönüştürüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da uzun yıllar yolcu taşımacılığın da kullanılan ve binlerce insanı taşıyan daha sonra emekliye ayrılan tren vagonu kafeye dönüştürülürken, cafe bundan böyle misafirlerini sabit bir şekilde ağırlayacak.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan "Vagon Afyon Cafe" hizmete açıldı. Açılış törenine; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin, yeniden hayat bulacağı Vagon Afyon Cafe projesinin, hem mekanın tarihi dokusunu hem de işlevsel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak tasarlanan önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "Buradaki her şey bizim meslek lisesi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin elinden çıktı. Yoksa bu atıl ve hurda bir vagondu. Aynı zamanda içerdeki menülerin öğretmen ve öğrencilerimizin tarafından hazırlanması yine servis yapan kişilerin de öğrencilerimizden olması hepsi Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla neler yapabildiğimizin bir örneğidir" dedi.

Açıklamaların ardından vagon kafe basın mensupları ile beraber gezildi. Ardından ise Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yardımcısı Selcen Merve Bayrak tarafından enstitü içerisinde bulunan atölyeler tanıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Tren Vagondan Kafe Oldu - Son Dakika

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