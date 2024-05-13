Emekli vali ve bürokrat eşleri Çorum'u gezdi - Son Dakika
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Emekli vali ve bürokrat eşleri Çorum'u gezdi

Emekli vali ve bürokrat eşleri Çorum\'u gezdi

Ankara'dan gelen emekli vali ve bürokrat eşleri, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın'ın ev sahipliğinde şehrin güzelliklerini keşfetti.

13.05.2024 17:55  Güncelleme: 17:58
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Ankara'dan Çorum'a gelen emekli vali ve bürokrat eşleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın'ın ev sahipliğinde şehrin güzelliklerini gezerek görme imkanı buldu.

Çorum'un önceki dönem valililerinden emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım'ın eşi Perihan Yıldırım, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün'ün eşi Zeren Üzelgün, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy'un eşi Ayla Poroy, emekli Bayburt Valisi Osman Dıraçoğlu'nun eşi Şengül Dıraçoğlu, emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Recep Kömürcü'nün eşi Hülya Kömürcü ve emekli bürokrat eşlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik heyet Çorum'u ziyaret etti. Ankara'dan kültür gezisi için gelen emekli vali ve bürokrat eşleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın'ın ev sahipliğinde Çorum'un tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti. Boğazkale ve Alacahöyük'ün ardından Çoruminia, Çorumlu Obası, Millet Bahçesi, Kadın El Emeği Çarşısı, Veli Paşa Hanı, tarihi arasta ve şehrin çeşitli yerlerini gezen heyet, yıllar sonra yeniden Çorum'a gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Çorum'u çok gelişmiş ve güzelleşmiş bulduklarını dile getiren emekli vali eşleri, kendilerini misafir eden Feyza Aşgın'a teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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