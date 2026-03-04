72 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ikamet eden Emekli Vali Yardımcısı Mestan Deniz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen Deniz'in vefatı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Emekli Vali Yardımcısı Mestan Deniz için Güzelyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşı Güzelyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve merhumun yakınları katıldı. Devlet protokolü ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, Mestan Deniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Mestan Deniz Kimdir?

1954 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde dünyaya gelen Mestan Deniz, uzun yıllar mülki idare amiri olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Deniz, valilik bünyesinde de önemli idari sorumluluklar üstlendi. Özellikle Isparta ve Antalya'da yürüttüğü görevlerle tanındı. - ANTALYA