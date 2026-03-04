72 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

72 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

72 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
04.03.2026 16:26  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde ikamet eden emekli vali yardımcısı Mestan Deniz, 72 yaşında vefat etti. Cenaze törenine devlet protokolü ve vatandaşların yoğun katılımı oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ikamet eden Emekli Vali Yardımcısı Mestan Deniz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen Deniz'in vefatı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Emekli Vali Yardımcısı Mestan Deniz için Güzelyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşı Güzelyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve merhumun yakınları katıldı. Devlet protokolü ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, Mestan Deniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Mestan Deniz Kimdir?

1954 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde dünyaya gelen Mestan Deniz, uzun yıllar mülki idare amiri olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Deniz, valilik bünyesinde de önemli idari sorumluluklar üstlendi. Özellikle Isparta ve Antalya'da yürüttüğü görevlerle tanındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mestan Deniz, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 72 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
16:21
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:39:34. #.0.5#
SON DAKİKA: 72 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.