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Amasya'da Otobüs Durağında Bulunan Altın Kolye Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Amasya'da Otobüs Durağında Bulunan Altın Kolye Sahibine Teslim Edildi

Amasya'da otobüs durağında beklerken yerde altın kolye bulan emekli vatandaş, 30 bin lira değerindeki kolyeyi sahibine teslim etti. Ayten Köle, kolyeyi fark ederek durumu çevredekilere ve mahalle muhtarlığına bildirdi. Yapılan araştırmada kolyenin sahibi Ayşe Kurt olduğu belirlendi. Kurt, kolyesine kavuşunca Köle'ye teşekkür etti ve muhtar da Köle'yi kutladı.

Amasya\'da Otobüs Durağında Bulunan Altın Kolye Sahibine Teslim Edildi
15.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:49
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Amasya'da otobüs durağında beklerken yerde altın kolye bulan emekli vatandaş 30 bin lira değerindeki kolyeyi sahibine teslim etti.

Hızırpaşa Mahallesinde otobüs durağında bekleyen Ayten Köle, yerde bir kolye olduğunu fark etti. Memur emeklisi Köle, durumu önce çevredekilere sonra da mahalle muhtarlığına bildirdi.

Yapılan araştırmada 30 bin lira değerindeki kolyenin sahibinin bir marketten alışveriş yapıp otobüs durağına kadar yürüyen Ayşe Kurt olduğu belirlendi.

Mahalle muhtarı Osman Öngül ve esnaf Ahmet Karakoç'un telefonla ulaştığı Kurt, kaybettiği için çok üzüldüğü kolyesine kavuşunca sevinerek Ayten Köle'ye teşekkür etti. Muhtar Öngül, duyarlılığı dolayısıyla Köle'yi kutladı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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