Emekli Veteriner Hekimlerden Maaş Protestosu

20.04.2026 17:45
Emekli veteriner hekimler, maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek haklarını talep etti.

(EDİRNE) - Emekli Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanı Uğur Görür, "Açlık sınırının 40 bin, yoksulluk sınırının 100 bin liraları geçtiği bir ortamda bu maaş bir veteriner hekimin aldığı eğitim ve yaptığı hizmete hiç yakışmıyor" dedi.

Görür, beraberindeki emekli veteriner hekimlerle birlikte Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Görür, emekli veteriner hekimlerinin haklarının korunması gerektiğini belirterek, kamu emeklilerine verilecek olan her türlü iyileştirme ve ek ödemenin kendilerine de verilmesini istedi.

Tüm emeklilerin olduğu gibi emekli veteriner hekimlerin de büyük sorunları ve büyük hak mahrumiyetleri bulunduğunu söyleyen Görür, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki emeklilerin maaş durumları hepinizin malumudur. Bildiğiniz gibi tüm emekliler aylardır meydanlarda haykırıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İster kamudan, isterse SSK veya BAĞ-KUR'dan emekli olmuş olsun tüm emekli veteriner hekimler de diğer emekliler ile birlikte aynı sorunları yaşamaktadırlar. Üstelik SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise açlık sınırının altında emekli maaşı almakta olup bu koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Beş yıl gibi uzun bir eğitim sürecinde çok zor bir eğitim alarak meslek hayatına atılan, zaman mefhumu tanımadan her türlü koşullarda mesleğini icra ederek ülke hayvancılığına ve yetiştiricisine büyük katkılar sunan BAĞ-KUR emeklisi bir veteriner hekim bugün itibariyle 23 bin lira civarında emekli maaşı almaktadır. Açlık sınırının 40 bin, yoksulluk sınırının 100 bin liraları geçtiği bir ortamda bu maaş bir veteriner hekimin aldığı eğitim ve yaptığı hizmete hiç yakışmıyor."

Tüm emekli memurları çok yakından ilgilendiren ve şu anda son yargı aşamasında olan, bugün için karşılığı 22 bin liraya tekamül eden seyyanen zammın bir an önce tüm emekli memurlara verilmesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na eklenen ek 84. maddenin kapsamının genişletilerek veteriner hekimlerin de bu uygulamaya dahil edilmeleri, tabip ve diş tabipleriyle aynı şekilde emekli ek ödemesinden faydalanmasının sağlanması, biz veteriner hekimlerin ek göstergesinin 7200 şeklinde yeniden düzenlenmesi; BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki derin uçurumun kapatılması, kamu emeklilerine verilecek olan her türlü iyileştirme ve ek ödeme aynı şekilde diğer emekli meslektaşlarımıza da yansıtılması bizim taleplerimizdir."

Kaynak: ANKA

