Emekliler 10 Bin Lira Zam İstiyor - Son Dakika
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Emekliler 10 Bin Lira Zam İstiyor

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Maaşları yetersiz bulan emekliler, seyyanen 10 bin lira zam talep ediyor.

16.12.2024 11:14
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen emekliler, enflasyona göre yapılacak zammın çözüm olmayacağını belirterek maaşlarına 10 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi. Emekli bir vatandaş, "Bunlar 'itibarda tasarruf olmaz' diyorlar kendileri yiyor içiyor 10 uçakla sağa sola gidiyorlar. Kendileri geçiniyor, emekli aç ve perişan, sıkıntı çekiyor" dedi. Başka bir emekli ise "Çarşıya çıkacak halimiz yok. Yiyecek gıda şeylerini falan çoğunu unuttuk. Ekmeği dahi zor alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, maaşlarının geçinmeye yetmediğini söyleyerek, maaşlarına seyyanen 10 bin lira zam yapılması gerektiğini ifade ettiler. Bir emekli şunları söyledi:

"Yakınlarda emeklilerle ilgili bir çalışma var. Bu çalışma içerisinde emekliye 14 bin 500 lirayı geçmemek üzere bir görüş bildiriyorlar. Emeklinin bu maaşla geçinmesi mümkün değil. Emekli seyyanen 10 bin lira ek zam istiyor. Bunlar itibarda tasarruf olmaz diyorlar kendileri yiyor içiyor 10 uçakla sağa sola gidiyorlar. Kendileri geçiniyor, emekli aç ve perişan, sıkıntı çekiyor."

Bir başka emekli, "Emekliyim, maaşa en az 10 bin lira, en düşük maaşa zam istiyorum. Geçinemiyoruz yetmiyor. Enflasyon çok yüksek, sürekli artıyor. Seyyanen zam istiyoruz 10 bin lira" dedi.

"Seyyanen 10 bin lira zam istiyoruz"

Başka bir emekli ise "Enflasyona göre zam yapılması, pahalılığa göre zam yapılması gerekir. Onu da maaşlara zam yapılacağını tahmin etmiyorum. Çarşı pazar fiyatları çok pahalı. Çarşıya çıkacak halimiz yok. Yiyecek gıda şeylerini falan çoğunu unuttuk. Ekmeği dahi zor alıyoruz" diye konuştu.

Başka bir emekli ise "Emekliyim, şu anda maaşım yetmiyor. 25- 30 bin lira arası olması lazım en azından" derken başka bir emekli vatandaş "Ne yetecek 12 bin lira ne yetecek? Nereye kadar gidecek ki? En azından 25 bin lira. Seyyanen 10 bin lira artsın işte" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler 10 Bin Lira Zam İstiyor - Son Dakika

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