Emekliler Açlık Sınırında Yaşıyor

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, TÜİK verilerine göre belirlenen emekli aylık artışlarının yetersiz olduğunu belirterek, "En düşük emekli maaşı açlık sınırının üzerine çıkarılmalı. Emeklileri açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahküm etmeyin" dedi.

Demir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen emekli aylığı zamlarını eleştirdi. Demir, açıklanan zam oranlarının emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten uzak olduğunu söyledi.

"TÜİK verilerine göre belirlenen zamlar, emeklilerin bu kışı da çok zor geçireceğini gösteriyor" diyen Demir, en düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti."

Türkiye'nin derinleşen ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Demir, uygulanan ekonomi politikalarının işçileri, dar gelirlileri ve emeklileri yoksullaştırdığını belirtti.

Demir, "Yıllarca bu ülkenin kalkınmasına ve üretimine emek veren milyonlarca emekli bugün sefalet koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir maaş artışı yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Artan akaryakıt fiyatlarının temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıdığına dikkati çeken Demir, "Mazot 75 lirayı aşmış durumda. Akaryakıta gelen her zam, market raflarındaki temel tüketim maddelerine de zam olarak dönüyor. Fiyatlar sürekli artarken emekli maaşlarının sabit kalması ve açlık sınırının altında olması, emeklileri yeniden açlığa ve yoksulluğa mahküm ediyor" dedi.

Demir, iktidardan emeklilerin günlük yaşamlarını insanca sürdürebilecekleri düzeyde ücret artışı yapılmasını isteyerek, "Sesimize kulak verin. Emeklileri açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahküm etmeyin" diye konuştu.