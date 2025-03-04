Emekliler Bayram İkramiyesini Artırmak İstiyor

Yerel

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler bayram ikramiyelerinin en az 5 bin ila 15 bin lira arasında olmasını istiyor. Bir emekli, "Bayram ikramiyesi aylığım kadar olsa iyi olur. En az 15 bin, 10 bin lira" derken başka bir emekli ise "Bayram ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı. Hayat pahalı. Her gün bir şeye zam geliyor. Emekliye verdiği yüzde 15.75 ama TÜİK'in açıkladığı yüzde 45 diyor. Bu adil midir yani, yazık günah bu emeklilere" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde emekliler geçen sene 3 bin lira olan emekli ikramiyesinin bu yıl artmasını istiyor. Bir emekli, "Bayram ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı. Hayat pahalı. Her gün bir şeye zam geliyor, her gün bir şeye zam geliyor. Enflasyon açıklanıyor şu, emekliye verdiği yüzde 15.75 ama TÜİK'in açıkladığı yüzde 45 diyor. Bu adil midir yani, yazık günah bu emeklilere" dedi.

Başka bir emekli, "Bayram ikramiyesi en az 10 bin lira olması lazım. Enflasyona göre en az 10 bin lira. Maaşım yeterli değil, yok mümkün değil. Şu an borcun içerisindeyim zaten. Çekmişim üç tane kredi, elime beş kuruş geçmiyor. Emekli bitti, emekli tamamen bitti, bitti yani" dedi.

"Maaşım yetmiyor cebimize koymadan kayboluyor"

Bir başka emekli ise "Bayram ikramiyesi 5 bin liradan aşağı olmaması lazım gidişata göre. Ama kendilerin bileceği iş, hiçbir şey diyemiyorum şu anda. Maaşım yetmiyor cebimize koymadan kayboluyor zaten. Sıfıra düşürüyor yani cebimizdeki parayı. Odunumu alamadım, hangi birini sayayım ki. Bir pazara gidiyoruz 2-3 bin lirayla alamıyorum bir şey yetişmiyor" diye konuştu.

"Altı tane çocuğum var hepsine bayramda biner lira vermek istiyorum"

Diğer bir emekli de "Bayram ikramiyesi aylığım kadar olsa iyi olur. En az 15 bin, 10 bin lira. Maaş da idare ediyoruz. Başka yan gelirin olmasa yetmez de ufak tefek yan gelirimiz var. Kira gelirimiz falan" dedi.

Bir başka emekli vatandaş "Bayram ikramiyesi 6 bin lira olsun diyorum. Altı tane çocuğum var hepsine bayramda biner lira vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.