Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçim sıkıntısı çeken emekliler dert yandı. Emekli vatandaş Ali Öncü, "Seçimde işte gördün ortalığı. Seçimde ne yaptı emekli; yüklenebildiği kadar yüklendi dersi verdi işte. Patlattı sandıkları" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler geçim sıkıntılarını dile getirdi. Yerel seçimde emeklilerin sandıkları patlattığını ifade eden emekli Ali Öncü, "hükümete ders verildiğini" söyledi.

Esnaf Ali Öncü, "Ben çalışıyorum, çalıştığım için iyi, çalışmayanlar ölü. Şu anda mesela santimle alıyorlar, gramla yiyorlar. Emekli, 'aylığım şu diyor, verdiğim kira şu diyor, pazara gidiyorum 500 lirayla' diyor, 'elime alıyorum bir poşetle gidiyorum' diyor. 'Ay başını zor getiriyorum' diyor. Seçimde işte gördün ortalığı. Seçimde ne yaptı, emekli; üklenebildiği kadar yüklendi dersi verdi işte. Patlattı sandıkları" dedi.

"DÜNYA KADAR BORÇ VAR"

Emekli Cengiz Duyar, "Dünya kadar borç var. Aldığım yarım kilo domates başka da alamıyorum, bakıp bakıp gidiyorum, bakıp bakıp gidiyorum. Kurban gelirse pay verirler herhalde başka da ne yapacaklar? Temmuz ayına da çıkarsak Allah büyük" diye konuştu.

Bir başka emekli ise, "Emekliyim geçinemiyorum, 10 bin lira ile geçinilir mi? 10 bin lirayı ne yapacağım ancak çay parası. Ne yapacağım görüyorsunuz pazar yerindeyim ne alacağım? 1 kilogram domates 40- 50 lira. Temmuz ayında ne verecek? Kurban da ne alacaksın? Kurbanlık yok iş bitti" şeklinde konuştu.