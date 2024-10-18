Emekliler İlaç Katkı Paylarının Kaldırılmasını İstiyor

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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da emekli vatandaşlar ilaç katkı payı ve muayene ücretlerinin kaldırılmasını istiyor. Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, "Emekli dul ve yetimlerin ilaç katkı paylarını kaldırsınlar. Devlet bize vereceği zamlarla bunu zaten telafi ediyordur" dedi. Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik ise, "En temel beklentimiz şu yöndedir; emekli ve dar gelirlilerin sağlık erişimine mümkün olduğunca ücretsiz ulaşmalarını sağlamaktır. Bunun için ilk adım ilaç fiyatlarındaki birim fiyat farkının kaldırılması gerekiyor" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, ilaç katkı payı ve muayene ücretlerinin kaldırılmasını ve özel hastanelerde emeklilere ciddi bir indirim yapılmasını talep etti. 23. Bölge Eczacılar odası başkanı Uğur Çelik de ilaç birim fiyat farkının kaldırılmasının emeklilere rahat bir nefes aldıracağını söyledi. Kayabaş, şunları söyledi:

"İki yıldır mağdur durumdayız. Emekliler yerde sürünüyor. Genç iken ayda bir sefer hastaneye giderdik veya 3-5 ayda bir hastaneye giderdik. Ama belli bir yaşa geldikten sonra emekli olduk. Biraz rahat ettik, son dönemde de emekliler maddi konuda çok yere vurulduğu için emeklilerin yüzde 70-80'i mağdur oldu. Bilhassa psikolojik konularda hasta, yatalak oldular. Bunun yanında katkı payları var. Devlet emekliye bir şey vermediği gibi bari katkı paylarıyla emekli mağdur edilmesin istiyoruz. İlaç parası çok. Gençken yılda bir iki sefer doktora gider ilacını alırdı. Şimdi ayda bir sefer gitmek zorunda kalıyoruz. Artı ilaçların katkı paylarının kaldırılmasını rica ediyorum. Hükümetimizden özellikle rica ediyoruz. Emekli dul ve yetimlerin ilaç katkı paylarını kaldırsınlar. Devlet bize vereceği zamlarla bunu zaten telafi ediyordur. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Emekli mağdur durumda. Maaşı çok düşük. İlaç katkı payını ödeyemiyor. İlaçlarda önceden kutuların fiyatları belliydi. Şimdi bilmiyoruz. Devletimizden ilaçların üzerinde fiyatların yazılmasını istiyoruz. İkincisi emeklilerin katkı payından ve hastane muayene ücretlerinden ve hastanelerde film, tahlil gibi giderlerden muaf tutulmasını istiyoruz. Bir de özeller, özel hastanelere gidemiyorlar. Kamu hastanelerinde bazı doktorlar bulunmuyor özele gitmek zorunda kalıyor. Özel kurumlarda da emeklilere ciddi bir indirim yapılmasını istiyoruz. Resmi olmasını istiyoruz.

"İlaçtaki birim fiyat farkının kaldırılması gerekiyor"

23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik ise şöyle konuştu:

"Zaman zaman bu konuyla ilgili olarak hem hastalardan şikayet alıyoruz hem de kendimizin şahit olduğu durumlar oluyor. Türkiye'de ilaçlar alınırken raporlu ilaçlarda herhangi bir hasta katılım payı ödenmiyor. Ancak raporlu olmayan ilaçlarla alakalı yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde katkı payı ödemeleri var. Bu öteden beri bilinen ödeme şeklidir. Ancak eczaneye geldiğinde vatandaşların yaptığı ödeme sadece bu değildir. Şöyle ki; emekliler için yüzde 10, çalışanlar için yüzde 20 olan katkı payı ödemesi. Bunun dışında reçete katılım payı vardır. Üçüncü olarak ise muayene ücretleridir. Dördüncü olarak da bazı ilaçlarda çıkan 'ilaç fiyat farkıdır' ki en çok bundan dolayı şikayetler alıyoruz. Bunun dışında devletin ödeme kapsamında olmayan bazı ilaçlar var. En temel beklentimiz şu yöndedir; emekli ve dar gelirlilerin sağlık erişimine mümkün olduğunca ücretsiz ulaşmalarını sağlamaktır. Bunun için ilk adım ilaç fiyatlarındaki birim fiyat farkının kaldırılması gerekiyor. Bu uygulama ilaç geri ödemesinde hesaplanan azami birim fiyatı olarak belirleniyor ve bunda SGK ilacın yüzde 30 fiyat farkını ödüyordu. Eskiden yüzde 30'a kadar olan bu marj sonra yüzde 5'lere kadar çekildi. Dolayısıyla ilaç fiyat farkındaki rakamlar arttı. Bunun tekrardan yüzde 30 marjına getirilmesi gerekmektedir. Bunun tekrardan yüzde 30 marjına çıkarılması gerekiyor. Bu ilaca ulaşımın kolaylaştıracağı gibi dar gelirli ve emeklilerimiz için rahatlatıcı bir uygulama olacaktır."